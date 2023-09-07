Teşkilat dizisinin yeni başrol oyuncusu Aybüke Pusat oldu

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde yeni sezon öncesi bir ayrılık yaşandı. İlk bölümden beri diziden rol alan Deniz Baysal kadrodan ayrılırken yerine de Aybüke Pusat ile anlaşıldı.

DIŞİŞLER ÖZEL BİRİM YÖNETİCİSİNİ OYNAYACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, TRT'nin fenomen dizisi Teşkilat'ın başrol kadın oyuncusu için uzun bir oyuncu listesi hazırlanmış ancak bir türlü karar verilememişti. Yapılan değerlendirmelerin sonunda Aybüke Pusat ile anlaşma imzalandı. Pusat dizide Dışişlerinde özel bir birimin yöneticisi ve Uzay'la (Serdar Yeğin) da yakın temas halinde olan Neslihan'a hayat verecek. Başta dizinin yeni kadın oyuncusunun adı Canan olarak belirlenmiş, daha sonra ise rolün adı Neslihan olmuştu.

ÖMER VE NESLİHAN'IN YOLLARI KESİŞECEK

Dizide babası Çetin eski bir büyükelçi olan, çok iyi eğitimli Neslihan, Bosna'da Ömer (Murat Yıldırım) sayesinde saldırıdan kurtulmuştur. Bosna'daki saldırı sonrasında düşmanla sahada da mücadele edebilecek bir ekip kurulması kararı alınır. Neslihan'ın bu yeni ekibi kurma görevini üzerine alır. Sahadaki liderlik içinse aklında Ömer Atmaca vardır. Bir MİT efsanesi olan Ömer ile yıllar önce kaybettiği annesinin acısını kalbinde taşıyan Neslihan arasında zaman içinde yakınlaşma yaşanacak.