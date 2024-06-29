Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul 3. kez partner oluyor - Son Dakika
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Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul 3. kez partner oluyor

Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul 3. kez partner oluyor

Daha önce Fazilet Hanımın Kızları ve Teşkilat dizilerinde başrol oynayan Deniz Baysal ile Çağlar Ertuğrul, bu sefer de Kalpazan'da partner olacak. İki başarılı oyuncu dizide Kartal ile Ayşe rollerine hayat verecek.

29.06.2024 16:00
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Ekranlara sevilen oyuncularından Deniz Baysal ile Çağlar Ertuğrul, üçüncü kez partner oluyor. İkili daha önce Fazilet Hanımın Kızları ve Teşkilat dizilerinde birlikte rol almıştı.

KARTAL VE AYŞE'NİN HİKAYESİ GELİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Saner Ayar'ın yapımcılığını üstlendiği, Mehmet Ada Öztekin'in yönetmenliğini üstleneceği Kalpazan dizisi yeni sezonda Show TV'de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Darphane'de çalışan çok saf ve temiz bir memur olan Adem'in kirli sistemin içinde her geçen gün başına gelen olaylar sonrası sahte para basan bir kalpazana dönüşme hikayesi oldukça etkileyici bir dille ele alınıyor. Merakla beklenen dizide Adem'in zıttı olan Kartal rolü için Çağlar Ertuğrul ile imza aşamasına gelindi. Kartal'ın yollarını kesiştiği Ayşe rolünü ise güzel oyuncu Deniz Baysal oynayacak.

Dizinin Adem'i için ünlü aktör Timuçin Esen'le, Adem'in eşi Canan için Burçin Terzioğlu ile görüşülüyor. Kalpazan'ın senaryosunu ise Sema Ali Erol, Mahir Erol, Ayşenur Sıkı ve Türküler Özgül yazıyor.

Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul 3. kez partner oluyor
Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul 3. kez partner oluyor
Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul 3. kez partner oluyor

Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Teşkilat, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul 3. kez partner oluyor - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Gregor Samsa: Çok önemli bir haber. Keşke flaş haber uyarısıyla yayınlasaydınız. 12 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul 3. kez partner oluyor - Son Dakika
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