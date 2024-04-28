Deniz Çakır, Hülya Avşar\'ın programına konuk oldu

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Oyuncu Deniz Çakır, YouTube'da yayınlanan ve Hülya Avşar'ın sunuculuğunu yaptığı 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' programına konuk oldu.

Programda her rolü oynayacağını söyleyen Çakır sözlerine şöyle devam etti:

"Her şeyi oynarım ama sadece kötü bir olayı mesela bir tecavüz olayında o tecavüz romantize edilirse tabii ki oynamam. Kötü bir eylem sonuçta. Öpüşmenin olmadığı ekranlarda silahların bu kadar havada uçuşması ve bunun bir rol model gibi gösterilmesi değil demek istediğim."

"ÇOCUKTAN BAHSEDİYORUZ"

Hülya Avşar'ın 'Dizilerde her şeyin gösterilmesi gerekli midir? Yoksa hiç dünyadan bir haber mi insanların hayata devam etmesi gerekir?' sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Gündüz kuşağı programlarında konuşulan şeylerden daha az pornografik pavyonda çalışan bir kadının dans etmesi. Gündüz kuşağındaki bir programda yayınlanan çocuğun muhtardan mı, ondan mı, bundan mı, bundan daha ayıp bir şey olabilir mi? Çocuktan bahsediyoruz."

"ÖNCE BENDEN BAŞLAYIN"

Çakır'ın sokak hayvanlarına dair yaptığı yorum ise sosyal medyada gündem oldu.

Çakır sokak hayvanlarına dair, "Sokak hayvanlarını uyutmayı düşünüyorsanız önce benden başlayın. Ben bunun yapıldığı bir yerde yaşamak istemiyorum, ilk beni uyutun.

Bir çocukla sokaktaki kedinin hiçbir farkı yok. Bu cümlenin bir insan ağzı tarafından şuursuzca kurulmasına şaşkınlıkla içindeyim" dedi.