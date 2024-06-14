Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Kafkas Halk Dansları Topluluğu Gösterisi - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Kafkas Halk Dansları Topluluğu Gösterisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Kafkas Halk Dansları Topluluğu, Kafkasların Anadolu'ya göçünü 60 halk dansçısı ile anlattığı muhteşem gösteri izleyenleri büyüledi.

14.06.2024 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Kafkas Halk Dansları Topluluğu, Kafkasların Anadolu'ya göçünü 60 halk dansçısı ile anlattığı muhteşem gösteri izleyenleri büyüledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Kafkas Halk Dansları Topluluğu muhteşem bir programa imza attı. Kafkasların Anadolu'ya göçünü 60 halk dansçısının yer aldığı Kafkasya "Göç" adlı programla anlatan Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Kafkas Halk Dansları Topluluğu, Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu'nda sahne aldı. Muhteşem gösteriye Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Genel Sekreter Bülent Bozbaş, Genel Sekreter Yardımcısı Onur Yılmaz, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Mehmet Selçuk, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kafkasya coğrafyasının farklı kültür ve yaşamlarını konu alan danslarını da sahneye koyan Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Kafkas Halk Dansları Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Kaya'nın yönettiği gösteride Azeri, Gürcü ve Çerkez danslarının yanı sıra Kars ve Iğdır yöresi danslarından da örnekler sundu. 60 halk dansçısının sahne aldığı gösteriye vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilirken, izleyiciler unutamayacakları bir gece yaşadı. Dansçıların sunduğu görsel şov misafirleri büyüledi. Geceye katılan Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada, çok keyifli bir geceyi birlikte geçirdiklerini belirterek, emek veren herkese teşekkür etti.

Başkan Çavuşoğlu'ndan övgü

Başkan Çavuşoğlu konuşmasına şöyle devam etti; "Hem yaşadıkları hayat, sürgünler ve zulümlerle gerçekten hayatın birçok alanında zorluk çekmiş bir topluluğun hikayesini anlatmaya çalıştılar, gayet başarılı ve güzeldi. Biz bir yandan eğlenirken aslında yaşamın gerçeklerini, çektiklerini bizlerle paylaştılar. Çok keyifli bir geceydi, hepinize çok teşekkür ediyorum. Emeğinize ve yüreğinize sağlık" ifadelerini kullandı. Finalde sahneye davet edilen tüm dansçıları ve eğitmenleri tek tek kutlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, plaketlerini takdim ederken, gece hep birlikte çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Denizli, Magazin, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Kafkas Halk Dansları Topluluğu Gösterisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:21 Nagehan Alçı “Bana şiddet uyguladı“ dedi, Rasim Ozan Kütahyalı’dan manidar yanıt geldi Nagehan Alçı "Bana şiddet uyguladı" dedi, Rasim Ozan Kütahyalı'dan manidar yanıt geldi
11:05 Mezuniyette “Uygunsuz“ kıyafet krizi Bakan Tekin, okul müdürüne değil haberi yapan gazetecilere sitem etti Mezuniyette "Uygunsuz" kıyafet krizi! Bakan Tekin, okul müdürüne değil haberi yapan gazetecilere sitem etti
09:40 Orta Doğu’da yeni savaşa 24 saat kaldı Hizbullah’tan İsrail’e son uyarı Orta Doğu'da yeni savaşa 24 saat kaldı! Hizbullah'tan İsrail'e son uyarı
09:24 Komedyen Hasan Can Kaya’nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı Komedyen Hasan Can Kaya'nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı
08:24 Bahçeli’nin ittifak resti ortalığı karıştırdı Erdoğan kurmaylarını ’’Aman ha’’ diyerek uyardı Bahçeli'nin ittifak resti ortalığı karıştırdı! Erdoğan kurmaylarını ''Aman ha'' diyerek uyardı
11:58 Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı
11:36 Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş’a imzayı attı Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'a imzayı attı
11:21 Kardeşleri serbest kalan Dilan Polat’ın da tahliyesi istendi Kardeşleri serbest kalan Dilan Polat'ın da tahliyesi istendi
11:18 Tekstil şirketleri iflasa sürükleniyor İki şirket daha iflas ve konkordato bildiriminde bulundu Tekstil şirketleri iflasa sürükleniyor! İki şirket daha iflas ve konkordato bildiriminde bulundu
11:01 Genç kıza madde vererek evinde alıkoyduğu söylenen Hasan Can Kaya’dan ilk açıklama: Hepsi iftira Genç kıza madde vererek evinde alıkoyduğu söylenen Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama: Hepsi iftira
10:57 Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi mayıs ayında azaldı Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi mayıs ayında azaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 12:46:29. #1.13#
SON DAKİKA: Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Kafkas Halk Dansları Topluluğu Gösterisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement