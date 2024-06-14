Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Kafkas Halk Dansları Topluluğu Gösterisi

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Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Kafkas Halk Dansları Topluluğu, Kafkasların Anadolu'ya göçünü 60 halk dansçısı ile anlattığı muhteşem gösteri izleyenleri büyüledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Kafkas Halk Dansları Topluluğu muhteşem bir programa imza attı. Kafkasların Anadolu'ya göçünü 60 halk dansçısının yer aldığı Kafkasya "Göç" adlı programla anlatan Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Kafkas Halk Dansları Topluluğu, Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu'nda sahne aldı. Muhteşem gösteriye Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Genel Sekreter Bülent Bozbaş, Genel Sekreter Yardımcısı Onur Yılmaz, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Mehmet Selçuk, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kafkasya coğrafyasının farklı kültür ve yaşamlarını konu alan danslarını da sahneye koyan Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Kafkas Halk Dansları Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Kaya'nın yönettiği gösteride Azeri, Gürcü ve Çerkez danslarının yanı sıra Kars ve Iğdır yöresi danslarından da örnekler sundu. 60 halk dansçısının sahne aldığı gösteriye vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilirken, izleyiciler unutamayacakları bir gece yaşadı. Dansçıların sunduğu görsel şov misafirleri büyüledi. Geceye katılan Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada, çok keyifli bir geceyi birlikte geçirdiklerini belirterek, emek veren herkese teşekkür etti.

Başkan Çavuşoğlu'ndan övgü

Başkan Çavuşoğlu konuşmasına şöyle devam etti; "Hem yaşadıkları hayat, sürgünler ve zulümlerle gerçekten hayatın birçok alanında zorluk çekmiş bir topluluğun hikayesini anlatmaya çalıştılar, gayet başarılı ve güzeldi. Biz bir yandan eğlenirken aslında yaşamın gerçeklerini, çektiklerini bizlerle paylaştılar. Çok keyifli bir geceydi, hepinize çok teşekkür ediyorum. Emeğinize ve yüreğinize sağlık" ifadelerini kullandı. Finalde sahneye davet edilen tüm dansçıları ve eğitmenleri tek tek kutlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, plaketlerini takdim ederken, gece hep birlikte çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu. - DENİZLİ