Denizli\'de Sıra Dışı Evlilik Teklifi

Denizli'de Seleukoslar Kralı 2. Antiokhos Teos'un eşi Laodike adına kurduğu antin kent, ilk kez yapılan sıra dışı bir evlilik teklifine ev sahipliği yaptı. Antik kentin aslı gibi restore edilen Anıtsal Traian Çeşmesi önünde erkek arkadaşından evlilik teklifi alan genç kıza, yüzüğü bir dron aracılığıyla ulaştırıldı.

Denizli'de yaşayan gazeteci Atilla Özer, 20 ay önce tanışıp evlilik planları yaptığı kız arkadaşı Seher Taşkıran'a benzerine az rastlanır bir şekilde evlilik teklifi yaptı. Özer, Uşak'ta görev yapan kız arkadaşını, Seleukoslar Kralı 2. Antiokhos Teos tarafından eşi kraliçe Laodike adına M.Ö. 3. yüzyılın ortalarında kurulan kentte aslına uygun olarak restore edilen Anıtsal Traian Çeşmesini gezdirmek için Denizli'ye davet etti. İki genç, kısa süre önce ziyarete açılan anıtsal çeşmeyi gezdikleri esnada, yapıtın arkasından ellerinde "Benimle evlenir misin Seher'im" pankartı taşıyan gençler ortaya çıktı. Hiç beklemediği bir an ve şekilde evlilik teklifi alan genç kız, büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Yaşadığı ilk şokun etkisinden çıkamayan Seher Taşkıran, havadan dron ile tepesine inen ve kurdeleye bağlı gül şeklinde bir yüzük kutusu taşıyan dronu görünce şaşkınlığı ikiye katlandı. Gül şeklindeki yüzük kutusunu drona bağlayan kurdeleyi makasla kesen Atilla Özer, önünde diz çöktüğü kız arkadaşını bir ömür boyu mutlu bir hayata davet etti. Kız arkadaşından "Evet" cevabını alan Özer, aldığı yanıt sonrası yaşadığı mutluluğu sürpriz evlilik teklifini birlikte planladığı arkadaşlarıyla paylaştı.

En büyük hayallerinden birisini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden gazeteci Atilla Özer, bu özel teklif için bir kadın için kurulan Laodikya Antik Kentini özellikle tercih ettiğini söyledi. Kazı heyetinden burada ilk kez bir evlilik teklifi yapıldığını öğrenen Özer, "Evlilik planları yaptığım kız arkadaşıma farklı bir evlilik teklifi yapmak istiyordum. Bir kadın için kurulan Laodikya Antik Kenti, Denizli'miz için büyük öneme sahip. Ben de Denizli'nin sembolü olan bu kentte evlilik teklifi yapmak istedim. Bizim için güzel bir anı olarak kalmasını temenni ettim. Gerçekten güzel ve unutulmaz bir an oldu. Bundan sonra yeni çiftler için de uğrak yerlerinden birisi olacağını düşünüyorum" dedi.

"Bir anda pankart açıldı ve havadan yüzük geldi"

Kendisini gezmeye davet eden erkek arkadaşının hazırladığı sürprizin kendisini çok mutlu ettiğini kaydeden Seher Taşkıran ise, "İlk başta şaşırdım ve burada bunu hiç beklemiyordum. Beni anıtsal çeşmeyi görmek için davet etmişti. Bir anda pankart açıldı ve havadan yüzük geldi. Bazen beni haber çalışmalarında destek olmam için yanında götürüyordu. Yine benzer bir olay diye düşündüm. Arka planda evlilik teklifi hazırlamış. Kendisine çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - DENİZLİ