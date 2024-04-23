Denizli\'de Velilerden Oluşan Bando Takımı Gösteri Yaptı

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Denizli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları bu yıl farklı bir etkinliğe sahne oldu. Her bayram öğrencilerden oluşan bando takımında bu kez veliler de yer aldı. Veli Bando Takımı Denizli sokaklarında gösteri yaptı.

Denizli'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları bu yıl olağanüstü bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Geleneksel öğrencilerden oluşan bando takımının yerine bu kez velilerden oluşan bir bando ekibi sahneye çıktı. Pamukkale Hacı İbrahim Demireren İlkokulu öğrenci velilerinin oluşturduğu bu özel bando takımı, Pelitlibağ Mahallesi sokaklarında muhteşem bir gösteri sergiledi.

Normalde öğrencilerin yer aldığı bando takımının, bu sefer velilerin elinden çıkmasıyla sokaklar renklendi. Veliler, bayram coşkusunu ve milli ruhu en iyi şekilde yansıtan marşlarla çevreye neşe saçtılar. Büyük küçük her yaştan insanın ilgiyle izlediği bu gösteri, 23 Nisan ruhunu en güzel şekilde yansıttı. Denizli'nin bu özgün kutlaması, geleneksel kutlama tarzının dışına çıkarak toplumun farklı kesimlerini bir araya getirdi. Velilerin aktif katılımı, bayramın anlamını daha da derinleştirdi ve çocukların coşkusunu zirveye taşıdı. Kimi mahalle sakinleri ellerindeki Türk bayraklarıyla özel bando takımına eşlik ederken, kimileri ise cep telefonları ile benzerine az rastlanır bu anları ölümsüzleştirdi. Anne babalarının gösterisini ilgiyle izleyen minikler ise unutamayacakları bir 23 Nisan Çocuk Bayramı yaşadı.

Bayramı coşkuyla kutladıklarını söyleyen bando ekibinden Sultan Atar, "Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı. Öncelikle herkesin kutlu olsun. Herkesin içinde bir çocuk vardır. Biz de veliler olarak bu çocukluğu kendi içimizde herkese yaşatmak istediğimiz için trampet çalmak istedik. Çocukken çok istemem rağmen bando çalamamıştım. Bu çok güzel bir şey oldu bence. Her yaşta insanın çocukluğunu yaşaması gerekiyor diye düşünüyorum" dedi. - DENİZLİ