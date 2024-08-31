Denizli Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Edip Akbayram Konseri Düzenledi - Son Dakika
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Denizli Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Edip Akbayram Konseri Düzenledi

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nda Edip Akbayram Konseri Düzenledi

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında usta sanatçı Edip Akbayram'ın konserini düzenledi. Onbinlerce Denizlili, Edip Akbayram'ın şarkılarıyla unutulmaz bir bayram coşkusu yaşadı. Konserde yapılan konuşmalarda, mutlu bir Denizli'nin inşa edilmesi ve birlikte daha ileriye gidilmesi vurgulandı.

31.08.2024 01:34  Güncelleme: 01:36
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Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı konserine katılan Denizlililer, muhteşem anlara tanık oldu. Meydanı hınca hınç dolduran onbinlerce Denizlili, usta sanatçı Edip Akbayram'ın şarkıları ile unutulmaz bir bayram coşkusu ve sevincini yaşadı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında usta sanatçı Edip Akbayram konseri düzenledi. Denizli Büyükşehir Belediyesi önünde buluşan on binlerce Denizlili bayram coşkusunu doyasıya yaşadı. Konser programına Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve eşi Nilgün Çavuşoğlu, Başkanvekili Ali Marım, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, ilçe belediye başkanları, davetliler ve onbinlerce vatandaş katıldı.

Gecede birbirinden güzel eserleri Denizlililer için seslendiren Edip Akbayram, güçlü sesi ile sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı. Meydanı dolduran onbinlerce vatandaş ünlü sanatçının duygusal ve coşkulu eserlerine hep bir ağızdan eşlik etti. Bu güzel akşamda kendisini yalnız bırakmayan kalabalığa teşekkür eden Edip Akbayram, "Eşkıyaların, kadına şiddet uygulayanların, çocuk istismarcılarının, uyuşturucu baronlarının, tarikat ve cemaatlerin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden soysuz ve namussuzların olmadığı, yapanın yanına kar kalmadığı Türkiye özlemiyle Denizlili canlara, dostlara merhaba diyorum. İyi ki varsınız. Kültür ve sanata bu derece önem veren Nuri Başkana sahip olduğunuz için çok şanslısınız" dedi.

On binlerin Zafer Bayramı coşkusu için buluştuğu konserde bir konuşma yapan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 26 Ağustos'ta başlayan ve zaferle sonuçlanan büyük bir bayramı kutlamanın sevincini yaşadıklarını söyleyerek emek veren, bu güzelliği ortaya koyan herkese teşekkür etti.

"Mutlu bir Denizli'yi inşa etmek için çalışıyoruz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da, davetlerine katılan hemşehrilerine ve bu anlamlı günün var olmasında başrol oynayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına teşekkür etti. Başkan Çavuşoğlu, "Yüzü gülen insanların, kadınıyla erkeğiyle mutlu olduğu kimsenin ötekileştirilmediği, sevginin, dostluğun ve barışın egemen olduğu, sağcısı solcusu, Kürt'ü Türk'ü, Alevi'si Sünni'si bir arada kardeşçe yaşanacak bir Denizli için bu yolculuğa çıktık" dedi. Mutlu bir Denizli inşa etmek için yola çıktıklarını vurgulayan Başkan Çavuşoğlu konuşmasına şöyle devam etti; "Bizlerin yolculuğunda ezenlerin değil ezilenlerin sesi olacak. Bu yolculuğumuzda herkesin yüzünün güldüğü bir Denizli hayalimiz var. Ben ne olurum diyenlerle değil, biz birlikte neyi başarırız? diyenlerle bu yolculuğa çıktık. Bu yolculuğumuzun mimarı kendi canlarını, kendi mallarını, kendi hayatlarını hiçe sayarak güzel bir Türkiye, güzel bir gelecek, mutlu insanların yaşadığı bir Türkiye hayaliyle mermilerin üstüne gülerek gidenlerle, ölümün şerbetini gülümseyerek içenlerledir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarıyla bu güzel coğrafyanın kurulmasında emeği geçen tüm büyüklerimizi, şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de şükranla anıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu yolculuğu hep beraber daha da ileriye götüreceğiz"

Başkan Çavuşoğlu, "Bu yolculuğu hep beraber daha ileriye götüreceğiz. Kendi gemisini kurtararak, kaptan olduğunu düşünenlere değil, geleceği kurtararak hep beraber mutlu olanların Denizli'sinde bir araya geleceğiz. Bizlerin yolculuğunda yüzü gülen insanlar için bugün başlattığımız bu yolculuğu daha da ileriye götüreceğiz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" diye konuştu.

Başkan Çavuşoğlu daha sonra usta sanatçı Edip Akbayram'a teşekkür ederek, günün anısına Denizli'nin simgesi horoz figürlü bir kaide hediye etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Denizli Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Edip Akbayram Konseri Düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Edip Akbayram Konseri Düzenledi - Son Dakika
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