Dergi çekimi için kamera karşısına geçen Beren Saat, pozlarıyla beğeni topladı

Aşk-ı Memnu'dan yıllar sonra Kıvanç Tatlıtuğ ile İstanbul İçin Son Çağrı filminde bir araya gelen Beren Saat, ekranlara dönmeden önce Vogue Film dergisi için kamera karşısına geçti. 39 yaşında fiziğiyle dikkat çeken Saat, bazı karelerde iç çamaşır şekilde kamera karşısına geçti.

POZLARIYLA BÜYÜLEDİ

Güzel oyuncu dergi çekimi için birden fazla kıyafetle poz verdi. Bir karede iç çamaşırın üzerine ceket giyen Saat bir karede de iç çamaşırsız kamera karşısına geçti. Fiziğiyle kendine hayran bırakan güzel oyuncu için "İnanılmaz güzelsin", "Dünyanın en güzel kadını" ve "Gerçek bir ikonsun" yorumları yapıldı.

FİLMİ 24 KASIM'DA VİZYONA GİRECEK

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünü paylaştığı İstanbul İçin Son Çağrı filmi 24 Kasım'da Netflix'te yayınlanacak. Yönetmenliğini Gönenç Uyanık'ın üstlendiği ve ikiliyi yıllar sonra tekrar bir araya getiren filmin senaryosunu Nuran Evren Şit kaleme aldı. 14 yıl sonra aynı projede buluşan Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'u filmi New York'ta çekilmişti.

İşte Beren Saat'in pozları...