Derin Talu'dan estetik yorumu: Suratım eskortumsu durmaya müsait - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Derin Talu'dan estetik yorumu: Suratım eskortumsu durmaya müsait

Derin Talu\'dan estetik yorumu: Suratım eskortumsu durmaya müsait
09.08.2025 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aykırı çıkışlarıyla tanınan Derin Talu, katıldığı YouTube programında yalan makinesine bağlanarak burnunu yaptırmayı düşündüğünü ancak fazla estetikli görünmekten çekindiğini söyledi. ''Suratım eskortumsu durmaya çok müsait, memelerimi yaptırsam, zaten büyükler çok şükür, direkt eskort dersin'' sözleriyle dikkat çekti.

Aykırı çıkışları ve sıra dışı paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Derin Talu, bu kez katıldığı bir YouTube programındaki sözleriyle konuşuldu. Defne Samyeli ile Eren Talu'nun kızı olan 21 yaşındaki Talu, daha önce bir erkekte aradığı kriterleri sıralayıp sevgili adaylarından "CV" istemesiyle gündeme gelmişti.

Derin Talu'dan estetik yorumu: Suratım eskortumsu durmaya müsait

YALAN MAKİNESİNE BAĞLANDI

Şimdi ise katıldığı programda yalan makinesine bağlanan Talu'ya "Kendinle barışık olmadığın bir durum var mı?" sorusu yöneltildi. Ünlü isim, burnunu yaptırmayı düşündüğünü ancak "fazla estetikli" görünmekten çekindiğini dile getirdi.

"SURATIM ESKORTUMSU DURMAYA MÜSAİT"

Sözlerine iddialı bir çıkışla devam eden Talu, "Benim suratım öyle bir surat ki eskortumsu durmaya çok müsait. Ben sarışın olsam direkt eskort dersin ya da memelerimi yaptırsam, ki zaten büyükler çok şükür, direkt eskort dersin" ifadelerini kullandı.

"ÇOK KADINLA BİRLİKTE OLMUŞ ERKEKLERİ SEÇERİM"

Geçmişte birkaç ilişki yaşadığını anlatan Derin Talu, partner seçiminde saygı ve çalışkanlığı önemsediğini söyledi. Parası olmayan erkeklere karşı önyargısı olmadığını dile getiren Talu, "Çok kadınla birlikte olmuş erkekleri tercih ederim, çünkü ne yaptığını bilir" ifadelerini kullandı. Günlük yaşamında sosyal medyaya yoğun zaman ayırdığını belirten Talu, ortalama 5 saatini TikTok'ta, 5 saatini ise Instagram'da geçirdiğini açıkladı.

"HERKES BENİM GİBİ TWERK YAPAMAZ"

Kısa süre Amerika'da yaşadığını ancak insan ilişkilerini sevmediği için Türkiye'ye döndüğünü söyleyen Talu, Avrupa'da yaşama ihtimaline açık olduğunu fakat Türkiye'de kalmayı tercih ettiğini ifade etti. Programda içerik stratejisine de değinen Talu, zaman zaman twerk videoları paylaştığını ancak bu içeriklerin beklediği ilgiyi görmediğini belirterek, "Twerk tutar diye koydum; 50 bin izlendi, canın sağ olsun. Herkes network yapıyor ama herkes benim gibi yapmıyor" dedi.

Derin Talu, YouTube, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Derin Talu'dan estetik yorumu: Suratım eskortumsu durmaya müsait - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ayhan Sevilir:
    vay be şey olmayı baalndira ballandıra anlatıp helal lokmaya kadar getirmiş 0 0 Yanıtla
  • Fatih Yilmaz:
    Bugüne kadar 1 tl kazanmamış. Hiçbir is yapmamış aile parası ve isim ile ün yapmaya çalışan arkadaş. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı
Orman yangınıyla mücadele eden Çanakkale’de havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı Orman yangınıyla mücadele eden Çanakkale'de havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı
Avukatı önce meslektaşı sonra da müvekkilleri darbetti Avukatı önce meslektaşı sonra da müvekkilleri darbetti
Özel uçakla geliyor Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’deki ilk maçı belli oldu Özel uçakla geliyor Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'deki ilk maçı belli oldu
ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu
Şanlıurfa’da şok operasyon Cephanelik gibi evler basıldı Şanlıurfa'da şok operasyon! Cephanelik gibi evler basıldı
Yaşlı çiftçi tarlasında ölü bulundu Korkunç olayda, “domuz saldırısı“ şüphesi Yaşlı çiftçi tarlasında ölü bulundu! Korkunç olayda, "domuz saldırısı" şüphesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı
Genç millilerimiz İsrail’i devirdi Genç millilerimiz İsrail'i devirdi
Çanakkale’den gelen görüntüler iç açıcı değil Çok sayıda gözaltı var Çanakkale'den gelen görüntüler iç açıcı değil! Çok sayıda gözaltı var

15:23
Bakan Yumaklı: Çanakkale’deki orman yangınları kontrol altına alındı
Bakan Yumaklı: Çanakkale'deki orman yangınları kontrol altına alındı
14:25
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan İsrail’in işgal planına tepki: Dünyayı ayağa kaldırmalıyız
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsrail'in işgal planına tepki: Dünyayı ayağa kaldırmalıyız
14:07
Şap hastalığının pençesinde kıvranan Ardahan’da çaresizliğin fotoğrafı
Şap hastalığının pençesinde kıvranan Ardahan'da çaresizliğin fotoğrafı
19:55
ABD ile Çin arasındaki çip çekişmesinde “casusluk“ iddiası
ABD ile Çin arasındaki çip çekişmesinde "casusluk" iddiası
19:55
Mbaye Diagne Türkiye’ye geri döndü
Mbaye Diagne Türkiye'ye geri döndü
19:40
’’Hanım Ağa’’ sokakta yürürken yakalandı
''Hanım Ağa'' sokakta yürürken yakalandı
19:31
Çanakkale’de tahliye edilen köy alevlere teslim oldu
Çanakkale'de tahliye edilen köy alevlere teslim oldu
19:29
Dusan Tadic’in Al Wahda’dan kazanacağı maaş ortaya çıktı Servet kazanacak
Dusan Tadic'in Al Wahda'dan kazanacağı maaş ortaya çıktı! Servet kazanacak
19:16
Fenerbahçe, Lincoln Henrique’nin sözleşmesini feshetti
Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin sözleşmesini feshetti
19:05
Güney Kore Türk diplomatı konuşuyor: Çarptığı taksinin şoförüyle kavga etti
Güney Kore Türk diplomatı konuşuyor: Çarptığı taksinin şoförüyle kavga etti
19:00
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiası iki kişinin başını yaktı
"Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiası iki kişinin başını yaktı
18:43
Artık sona gelindi Kahramanmaraş’a yeni stat
Artık sona gelindi! Kahramanmaraş'a yeni stat
18:43
Çanakkale’den gelen görüntüler iç açıcı değil Çok sayıda gözaltı var
Çanakkale'den gelen görüntüler iç açıcı değil! Çok sayıda gözaltı var
18:32
Genç millilerimiz İsrail’i devirdi
Genç millilerimiz İsrail'i devirdi
18:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2025 16:11:18. #7.12#
SON DAKİKA: Derin Talu'dan estetik yorumu: Suratım eskortumsu durmaya müsait - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.