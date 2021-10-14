Üye Girişi
Derya Tuna'nın yeğenleri ve komşu arasında kavga çıktı! Bir kişinin burnu bir kişinin de kolu kırıldı - Son Dakika

Derya Tuna'nın yeğenleri ve komşu arasında kavga çıktı! Bir kişinin burnu bir kişinin de kolu kırıldı

14.10.2021 15:17

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna'nın evine gelen yeğenleri, ve komşuları arasında gürültü sebebiyle bir tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönerken bir kişinin burnu bir kişinin de kolu kırıldı. Tuna tarafından "Kapıda adamlarım kocanı ve oğlunu öldürmek için bekliyor" diye tehdit edildiğini söyleyen komşu, Derya Tuna'dan şikayetçi oldu. Yaşanan kavgada anbean kameralara yansıdı.

Olay 26 Ağustos gecesi saat 00.30 sıralarında Uskumruköy Mahallesi'nde bulunan sitenin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna'ya misafirliğe gelen bir grup genç, sitenin bahçesinde sohbet ettikleri sırada yanlarına gelen site sakinlerinden Uğur Şen ve oğlu, bahçeden çıkmaları yönünde uyarıda bulundu. Bunun üzerine tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Uğur Şen, oğlu ile birlikte kendilerini rahatsız ettiğini iddia ettiği gençlerle tekme tokat kavga etmeye başladı. Kavga sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

BİR KİŞİNİN KOLU BİR KİŞİNİN DE BURNU KIRILDI

Kavganın büyümesi üzerine toplanan diğer komşular ve site güvenliği kavgayı ayırmaya çalıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma kavga eden tarafları ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Tarafların karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Kavgada Uğur Şen'in kolu kırılırken karşı taraftan da bir kişinin burnu kırıldı.

Derya Tuna'nın evinde kavga çıktı! Tehdit edildiğini söyleyen komşu, şikayetçi oldu

DERYA TUNA'NIN KENDİSİNİ TEHDİT ETTİĞİ GEREKÇESİYE ŞİKAYETÇİ OLDU

Kavganın ardından iddiaya göre, Uğur Şen'in eşi Zübeyde Şen, Derya Tuna'ya giderek aracı olmasını istedi. Bu sırada Tuna tarafından tehdit edildiğini ve kendisine "Siz benim yeğenime hiçbir şey söyleyemezsiniz. Kapıda adamlarım kocanı ve oğlunu öldürmek için bekliyor. Dua edin olayı İbrahim Tatlıses duymadı. Çok kötü adamlara çattınız" dediğini iddia ederek şikayetçi oldu.

Yaşanan olaylardan sonra Şen ailesinin siteden taşındığı öğrenildi.

Derya Tuna'nın evinde kavga çıktı! Tehdit edildiğini söyleyen komşu, şikayetçi oldu

DERYA TUNA'NIN AVUKATI: OLAYIN DERYA TUNA'YLA ALAKASI YOKTUR

Olayının sosyal medyaya yansıması üzerine Tuna'nın avukatı Alper Tunga Çevik yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, " 26 Ağustos 2021 tarihinde gece yarısından sonra müvekkilimiz Derya Tuna'nın yaşadığı site içerisinde müvekkilin yeğeninin de mağdurlar arasında yer aldığı tartışma ile ilgili bugün basına yansıyan haberlerde müvekkilin adının geçmesi ve olayın şüphelisi olarak lanse edilmesi müvekkili derinden üzmüştür. Müvekkilin, yeğeninin şiddet gören kişilerden biri olması dışında olayla herhangi bir ilgisi yoktur. Konu yargıya taşınmış olup, çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Derya Tuna'nın yeğenleri ve komşu arasında kavga çıktı! Bir kişinin burnu bir kişinin de kolu kırıldı
Derya Tuna'nın yeğenleri ve komşu arasında kavga çıktı! Bir kişinin burnu bir kişinin de kolu kırıldı
Derya Tuna'nın yeğenleri ve komşu arasında kavga çıktı! Bir kişinin burnu bir kişinin de kolu kırıldı
Derya Tuna'nın yeğenleri ve komşu arasında kavga çıktı! Bir kişinin burnu bir kişinin de kolu kırıldı
Derya Tuna'nın yeğenleri ve komşu arasında kavga çıktı! Bir kişinin burnu bir kişinin de kolu kırıldı

İbrahim Tatlıses, Derya Tuna, Uğur Şen, kavga, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Magazin Derya Tuna'nın yeğenleri ve komşu arasında kavga çıktı! Bir kişinin burnu bir kişinin de kolu kırıldı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tayvan'da 13 katlı binada yangın çıktı, 46 kişi yaşamını yitirdi 16:30 Tayvan'da 13 katlı binada yangın çıktı, 46 kişi yaşamını yitirdi Tatil için gittiği Antalya'da 6'ncı kattan feci şekilde zemine çakıldı 16:18 Tatil için gittiği Antalya'da 6'ncı kattan feci şekilde zemine çakıldı 8 kiloluk dev ekmek görenlerde şaşkınlık yarattı 16:10 8 kiloluk dev ekmek görenlerde şaşkınlık yarattı
Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı 15:58 Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı Çaycı Hüseyin rolüyle tanınan Alparslan Özmol'un babası yaşamını yitirdi 15:47 Çaycı Hüseyin rolüyle tanınan Alparslan Özmol'un babası yaşamını yitirdi Taliban heyeti, Ankara'da! Basın mensuplarına el salladılar 15:24 Taliban heyeti, Ankara'da! Basın mensuplarına el salladılar
Patron, evine çağırıp birlikte içki içtiği işçisini öldürdü 15:11 Patron, evine çağırıp birlikte içki içtiği işçisini öldürdü Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var 14:47 Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var

Son Dakika Haberleri
16:26 Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine 124 bin euroluk çanta
16:17 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 14 Ekim 2021
16:10 Son dakika magazin haberleri!
16:04 İYİ Parti'de "yetki" istifası! İl başkanı Akşener'le görüşmesinden sonra görevden ayrıldı
15:58 Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı
15:55 Başarılı voleybolcu Zehra Güneş'ten gündem olacak sözler sözler: Erkek arkadaş kullanmıyorum
15:46 Çaycı Hüseyin rolüyle tanınan Alparslan Özmol'un babası yaşamını yitirdi
15:45 Son Dakika: Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi Hamit Kocabey istifa etti
15:40 Ankara'da kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temel Karamollaoğlu ile bir araya geliyor
15:38 Yeni ofsayt sistemi 2022 Dünya Kupası'nda uygulanmaya başlanacak! Hakemlerin yerini teknoloji alıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çubuk'a giden Emine Erdoğan'dan salatalık turşusu istedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çubuk'a giden Emine Erdoğan'dan salatalık turşusu istedi         
16:36
Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine 124 bin euroluk çanta Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine 124 bin euroluk çanta         
16:26
Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 14 Ekim 2021 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 14 Ekim 2021         
16:17
İYİ Parti'de İYİ Parti'de "yetki" istifası! İl başkanı Akşener'le görüşmesinden sonra görevden ayrıldı         
16:05
Başarılı voleybolcu Zehra Güneş'ten gündem olacak sözler sözler: Erkek arkadaş kullanmıyorum Başarılı voleybolcu Zehra Güneş'ten gündem olacak sözler sözler: Erkek arkadaş kullanmıyorum         
15:55
Son Dakika: Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi Hamit Kocabey istifa etti Son Dakika: Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi Hamit Kocabey istifa etti         
15:46
Aydın'da Türkiye'nin en büyük seramik fabrikası açılıyor: 4 bin kişiyi istihdam sağlanacak Aydın'da Türkiye'nin en büyük seramik fabrikası açılıyor: 4 bin kişiyi istihdam sağlanacak         
15:18
Polis memuru Sultan Tat'ın meslektaş sevgilisine cinayetten 25 yıl hapis Polis memuru Sultan Tat'ın meslektaş sevgilisine cinayetten 25 yıl hapis         
14:51
Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak         
14:44
F.Bahçe'nin milyon dolarlarla aldığı Gökhan, Diyarbakır ekibi 1936 Bismilspor'a imza attı F.Bahçe'nin milyon dolarlarla aldığı Gökhan, Diyarbakır ekibi 1936 Bismilspor'a imza attı         
14:37
Kumarhane girişine asılan yazı, operasyon yapan polis ekiplerini bile şaşırttı: Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım Kumarhane girişine asılan yazı, operasyon yapan polis ekiplerini bile şaşırttı: Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım         
14:26
Kılıçdaroğlu'ndan Kılıçdaroğlu'ndan "PKK'nın adını neden kullanmıyorsunuz?" sorusuna cevap: Biz bilerek adını kullanmıyoruz         
13:17
Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor         
11:42
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek         
10:41
49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu 49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu         
10:12
Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum         
07:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2021 16:46:26. #1.12#
SON DAKİKA: Derya Tuna'nın yeğenleri ve komşu arasında kavga çıktı! Bir kişinin burnu bir kişinin de kolu kırıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement