Diddy'den skandal savunma: Ben sadece izledim - Son Dakika
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Diddy'den skandal savunma: Ben sadece izledim

Diddy\'den skandal savunma: Ben sadece izledim
01.08.2025 16:28
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Ünlü müzik yapımcısı Diddy, eskortları eski sevgilileriyle birlikte olması için otele getirdiği iddiasına karşı "Sadece izledim ve kameraya aldım" diyerek kendini savundu. Ancak savcılar, Diddy'nin yıllar boyunca yüzlerce kez fuhuş amaçlı insan taşıdığını belirterek serbest kalmasının mümkün olmadığını söyledi.

ABD'de ünlü müzik yapımcısı Sean "Diddy" Combs hakkında yürütülen davada yeni bir gelişme yaşandı. Diddy, "Mann Yasası"nı ihlal etmekten hüküm giymişti. Bu yasa, fuhuş ya da ahlaka aykırı ilişkiler amacıyla kişilerin eyaletler arası taşınmasını yasaklıyor. Diddy, bu kapsamda iki ayrı suçtan mahkum edilmişti.

Diddy'den skandal savunma: Ben sadece izledim

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Geçtiğimiz günlerde mahkemeye yeni bir dilekçe sunan Diddy, bu suçlamaların düşürülmesini talep etti. Kendisinin eskortlarla cinsel ilişkiye girmediğini savunan müzik yapımcısı, yalnızca eski sevgilileri Cassie ve Jane'in talebiyle, otel odalarında yaşananları kameraya aldığını ve sadece seyirci konumunda olduğunu iddia etti. Diddy, bu savunmayla mahkumiyetin bozulmasını ya da en azından bu suçlamalar için yeniden yargılanmayı istedi.

SAVUNMASI KABUL EDİLMEDİ

Ancak federal savcılardan çok sert bir karşılık geldi. Savcılar, Diddy'nin "sadece izleyiciydim" savunmasına karşı çıkarak, onun yıllar boyunca yüzlerce kez kadınları fuhuş amacıyla taşıdığını öne sürdü. Ayrıca savcılık, Diddy'nin bu kadınlara uyuşturucu vererek saatler süren "freak-off" olarak adlandırılan cinsel buluşmalarda yer almaya zorladığını ve zaman zaman da şiddet uyguladığını ifade etti.

Diddy'nin 50 milyon dolarlık kefaletle serbest kalma talebine de karşı çıkan savcılar, onun geçmişteki şiddet eğilimleri nedeniyle topluma tehdit oluşturduğunu ve kaçma ihtimalinin yüksek olduğunu savundu.

Yargıç Arun Subramanian'ın nihai karar için ne zaman hüküm vereceği henüz bilinmiyor. Davada yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor.

Magazin, 3-sayfa, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Magazin Diddy'den skandal savunma: Ben sadece izledim - Son Dakika

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