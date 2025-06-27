Diddy ve oğlu hakkında maskeli tecavüz suçlaması - Son Dakika
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Diddy ve oğlu hakkında maskeli tecavüz suçlaması

Diddy ve oğlu hakkında maskeli tecavüz suçlaması
27.06.2025 16:46
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Sean ''Diddy'' Combs'un oğlu Justin Combs, 2017'de iş vaadiyle Los Angeles'a davet ettiği bir kadının üç maskeli adam tarafından uyuşturularak tecavüze uğramasına aracılık etmekle suçlanıyor. Kadın, saldırganlardan birinin ünlü rapçi Diddy olduğunu öne sürdü. Baba-oğul Combs hakkında cinsel saldırı ve ihmalkâr denetim gerekçesiyle dava açıldı.

Rapçi Sean "Diddy" Combs'un oğlu Justin Combs, genç bir kadını Los Angeles'a kandırarak getirdiği ve burada üç maskeli adam tarafından toplu tecavüze uğramasına sebep olduğu iddiasıyla gündemde. Kadın, saldırganlardan birinin Diddy olduğunu öne sürüyor. Olayın 2017 yılında yaşandığı belirtilirken, mağdur kadın baba-oğul Combs'a ve Diddy'ye ait bazı şirketlere karşı sivil dava açtı.

"İŞ VAADİYLE UÇAK BİLETİ ALDI"

Mahkeme belgelerine göre, kadın Snapchat üzerinden tanıştığı Justin Combs'un kendisini Atlanta'daki Remote TV'de bir pozisyona yerleştireceğini söyleyerek New Orleans'tan Los Angeles'a uçak bileti aldı. Ancak Los Angeles'a vardığında işler planlandığı gibi gitmedi.

Diddy ve oğlu hakkında maskeli tecavüz suçlaması

ÜÇ MASKELİ ADAM, BİR GECEDE CEHENNEMİ YAŞATTI

Şikâyete göre, akşam saatlerinde eve gelen üç maskeli adam, Cumartesi gecesinden Pazar öğle saatlerine kadar kadına sırayla cinsel saldırıda bulundu. Kadın, bilinçsiz ve savunmasız durumda olduğunu belirterek yaşadıklarını detaylı şekilde mahkemeye aktardı.

"ÜÇÜNCÜ KİŞİ DİDDY OLABİLİR" İDDİASI

Mağdur, saldırganlardan ikisini tanımasa da üçüncü kişinin Sean "Diddy" Combs olduğunu düşündüğünü aktardı. Bu iddiasını, söz konusu kişinin fiziksel yapısı ve davranışlarıyla birlikte Justin'in ona "Pops" (Baba) şeklinde hitap etmesine dayandırdı.

İŞ UMUDU KABUSA DÖNÜŞTÜ

Dava dosyasında, kadının Los Angeles seyahatinden sonra vaat edilen işin hiçbir zaman gerçekleşmediği belirtildi. Kadın, yaşadıkları nedeniyle derin duygusal travmalar, utanç, korku, fiziksel ve ruhsal zarar yaşadığını ifade etti.

CİNSEL SALDIRI VE İHMALKÂR DENETİM SUÇLAMASI

Kadın, Sean Combs ve Justin Combs'a karşı cinsel saldırı, cinsiyete dayalı şiddet ve ihmalkâr denetim suçlamalarıyla dava açtı. Aynı zamanda Diddy'ye ait bazı iş girişimleri de davaya dahil edildi.

DİDDY CEPHESİNDEN YALANLAMA GELDİ

Diddy'nin avukatları, 26 Haziran'da E! News'a yaptıkları açıklamada suçlamaları kesin bir dille reddetti, "Kaç dava açılırsa açılsın, Bay Combs hiçbir zaman herhangi birini cinsel olarak istismar etmemiş veya insan kaçakçılığına karışmamıştır. Adalet sistemi gerçekleri ortaya çıkaracaktır."

Los Angeles, Magazin, Baba, Son Dakika

Son Dakika Magazin Diddy ve oğlu hakkında maskeli tecavüz suçlaması - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Legend Ofzelda:
    yaparla inbeler 4 0 Yanıtla
  • Ariza Makakula:
    pice bak 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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