Diddy'ye 6 Yeni Cinsel İstismar Davası - Son Dakika
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Diddy'ye 6 Yeni Cinsel İstismar Davası

Diddy\'ye 6 Yeni Cinsel İstismar Davası

Sean Combs, 16 yaşındaki birini de içeren yeni cinsel istismar davalarıyla karşı karşıya.

15.10.2024 15:25
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ABD'de 'Diddy' olarak tanınan Amerikalı yapımcı ve rapçi Sean Combs hakkında daha önce 100'ü aşkın kişiye cinsel ististmarda bulunduğu gerekçesiyle açılan davalara aralarında 16 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 6 yeni dava eklendi.

ABD'de cinsel istismar, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme suçlamalarıyla 16 Eylül'de gözaltına alınan Sean Combs'a aralarında 16 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 6 kişinin cinsel istismar şikayeti üzerine yeni davalar açıldı. 'John Doe' takma isimli erkek davacı, ünlü olma ümidiyle 16 yaşında Combs tarafından organize edilen partilerden birine katıldığını, partide rapçi tarafından cinsel istismara uğradığını iddia etti. Suçların 1995-2021 yılları arasında işlendiği belirtildi.

Mahkeme tarafından kamuoyuyla paylaşılan belgelerde Combs'un, evinde düzenlediği günlerce süren ve kayıt altına alınan partilerinde katılmaya mecbur kıldığı kişileri cinsel şiddete maruz bıraktığı ifade edildi. Sean Combs, Manhattan'da çıkarıldığı federal mahkemede hakkındaki suçlamaların tamamını reddetti. Amerikalı yapımcı ve rapçinin davaları 5 Mayıs 2025'te görülmeye başlanacak.

Kaynak: DHA

Magazin, Hukuk, Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Diddy'ye 6 Yeni Cinsel İstismar Davası - Son Dakika

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