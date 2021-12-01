Didem Soydan'dan bikinili pozlar

Özel hayatı ve sosyal medyadan paylaştığı pozlarla sık sık gündeme gelen Didem Soydan, yakın arkadaşı Umut Eker ile birlikte gittiği Miami'de tatiline devam ediyor.

GÜNEŞİN KEYFİNİ ÇIKARDI

Aralık ayında güneşin keyfine çıkaran 37 yaşındaki ünlü model, bikinili pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Güzelliği ve formda vücudu ile dikkat çeken Soydan, takipçilerinden de tam not aldı.

AYRILIK NEDENİ FOTOĞRAFLAR MI?

Didem Soydan, geçtiğimiz aylarda sevgili Burak Deniz ile ilişkisini sonlandırmıştı. Çiftin ayrılık sebebinin ise ünlü modelin Instagram hesabından paylaştığı cesur fotoğraflar olduğu iddia edilmişti.