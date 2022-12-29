Didem Soydan'dan cüretkar poz! İçine hiçbir şey giymediği transparan elbisesiyle nefes kesti - Son Dakika
Üye Girişi

Didem Soydan'dan cüretkar poz! İçine hiçbir şey giymediği transparan elbisesiyle nefes kesti

29.12.2022 08:58

İddialı pozlarıyla sık sık adından söz ettiren model Didem Soydan, transparan elbisesiyle verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı. Soydan'ın içine hiçbir şey giymemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Geçtiğimiz günlerde oyuncu Burak Deniz ile uzun süreli ilişkisini noktalayan Didem Soydan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü isim, son olarak cüretkar bir pozunu yayınladı.

İÇ ÇAMAŞIRSIZ POZUNU PAYLAŞTI

Instagram'da 743 bin takipçisi bulunan Didem Soydan, stüdyoda transparan elbisesiyle verdiği pozunu yayınladı. Fiziğiyle her daim adından söz ettiren ünlü ismin transparan elbisesinin altına herhangi bir iç çamaşırı giymemesi de dikkatlerden kaçmadı. Soydan'ın paylaşımına sessiz kalamayan yakın arkadaşı Cem Adrian ise "Didem Hanım DM" yorumunu yaparken Gonca Vuslateri de "İşte sekülerizm" dedi.

İçine hiç bir şey giymedi! Transparan elbisesiyle poz veren Didem Soydan, ağızları açık bıraktı
İçine hiç bir şey giymedi! Transparan elbisesiyle poz veren Didem Soydan, ağızları açık bıraktı
İçine hiç bir şey giymedi! Transparan elbisesiyle poz veren Didem Soydan, ağızları açık bıraktı
YORUMLAR
500
İçine hiç bir şey giymedi! Transparan elbisesiyle poz veren Didem Soydan, ağızları açık bıraktı İçine hiç bir şey giymedi! Transparan elbisesiyle poz veren Didem Soydan, ağızları açık bıraktı

Didem Soydan, Burak Deniz, Cinsellik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Didem Soydan'dan cüretkar poz! İçine hiçbir şey giymediği transparan elbisesiyle nefes kesti - Son Dakika


Son Dakika
10:12 İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yılbaşı genelgesi! İşte yılbaşı gecesi alınacak önlemler
10:00 3 ay önce doğum yapan ünlü model Adriana Lima görüntüsüyle şaşkına çevirdi
09:59 Yunanistan Genelkurmay Başkanı Floros, hukuka aykırı olarak işgal edilen Keçi Adası'ndan Bodrum'a karşı bayrakla poz verdi
09:47 Merakla beklenen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel fragmanı yayınlandı! Murat Boz ile Ayça Ayşin Turan'ın arasındaki samimiyet dikkat çekti
09:39 İlk kez duyuyormuş gibi şaşırmıştı! Açıklanan EYT düzenlemesinden sonra Nebati'den dikkat çeken paylaşım
09:33 EYT'den faydalanacaklar dikkat! İşte emekli olmanız için E-devlet'te yapmanız gerekenler
09:29 MHP lideri Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iade-i ziyaret! Bugün görüşmeleri bekleniyor
09:04 Bakan Akar, Suriye ile 11 yıl sonra gerçekleştirilen görüşmenin detaylarını paylaştı: Bölgede istikrar sağlamak için neler yapılabileceğini konuştuk
08:53 EYT kararından sonra detaylar da belli oldu! İşte merak edilen 8 sorunun cevabı
08:42 Didem Soydan'dan cüretkar poz! İçine hiçbir şey giymediği transparan elbisesiyle nefes kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2022 10:27:56. #1.13#
SON DAKİKA: Didem Soydan'dan cüretkar poz! İçine hiçbir şey giymediği transparan elbisesiyle nefes kesti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement