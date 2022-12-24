Şimdilerde Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaştığı Şahmaran dizisiyle gündeme gelen oyuncu Burak Deniz, uzun süredir model Didem Soydan ile aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikiliden kötü haber geldi.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçtiğimiz aylarda ilişkilerine ikinci bir şansı vererek barışan çift, yine aradığı mutluluğu bulamayınca yollarını ayırdı. İki haftadır görüşmeyen ikiliden Burak Deniz, ayrılık sonrası menajeriyle çok merak ettiği İzlanda'ya gitti ve birkaç gün kafa dinledi. İlişkilerini olduğu gibi ayrılık sürecini de gözlerden uzak yaşayan ikili, henüz bir açıklama yapmadı.
Geçtiğimiz aylarda Nilperi Şahinkaya ve sevgilisine küfrettiği ve olay çıkardığı iddiasıyla gündeme gelen Deniz'in sette Serenay Sarıkaya ile de yakınlaştığı ileri sürülmüştü.
Son Dakika › Magazin › Didem Soydan ve Burak Deniz, çifti ikinci kez ayrılık kararı aldı - Son Dakika