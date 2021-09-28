Üye Girişi
Dijital fotoğraf sergisi 'Emptiness: An Urban Memory' açılıyor - Son Dakika

Dijital fotoğraf sergisi 'Emptiness: An Urban Memory' açılıyor

28.09.2021 12:48
Dijital fotoğraf sergisi 'Emptiness: An Urban Memory' açılıyor, System.String[]

Visioncy??????? Ajansı tarafından düzenlenen ve küratörlüğünü Patrice Vallette'in üstlendiği; salgının şehir hayatı üzerindeki sarsıcı etkisini öne çıkaran çevrim içi fotoğraf sergisi yarın sanatseverlerle buluşacak.

Visioncy??????? Ajansı tarafından düzenlenen ve küratörlüğünü Patrice Vallette'in üstlendiği; salgının şehir hayatı üzerindeki sarsıcı etkisini öne çıkaran çevrim içi fotoğraf sergisi yarın sanatseverlerle buluşacak.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu sergi, 2020'de Kovid-19 salgınıyla yoğun mücadele edilen; mart-nisan aylarında Asya, Afrika, Amerika ve Avrupa kıtalarından, farklı şehirlerde çekilen 40 fotoğraftan oluşuyor.

Dünya genelinde, Kovid-19 salgınında şehirlerin boşluğunun yansıtıldığı fotoğrafların çoğunun New York'ta çekildiği belirtildi.

Sergi küratörü Patrice Vallette ve Visioncy Ajansının seçtiği, tamamı AA fotoğraflarından oluşan sergide AA foto muhabiri Tayfun Coşkun'a ait 20 fotoğraf bulunuyor.???????

Visioncy Ajansından yapılan açıklamada, serginin, mekansal boşluğun meydana getirdiği toplumsal değişiklikleri göstermek için bir fırsat olduğu ve tüm şehirlerin aynı boşluk dönüşümünden geçişinin gösterileceği vurgulandı.

Sergide, fotoğrafların yanı sıra sağlık çalışanlarının Kovid-19 salgınında maruz kaldığı baskıyı anlatan röportajların da yer alacağı kaydedildi.

Kovid-19 salgını sırasında kentlerin dönüşümünün tasvir edildiği fotoğrafların yer aldığı serginin, sanatseverlerin salgının dünya çapındaki sosyal ve ekonomik etkisini anlamalarını sağlayacağı aktarıldı.

Dijital fotoğraf sergisi 'Emptiness: An Urban Memory' açılıyor

Afrika, Nisan, Asya, Mart, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Dijital fotoğraf sergisi 'Emptiness: An Urban Memory' açılıyor - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ahmet Çakar, Ajax-Beşiktaş maçı skor tahminiyle taraftarın tepkisini çekti 16:08 Ahmet Çakar, Ajax-Beşiktaş maçı skor tahminiyle taraftarın tepkisini çekti Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki kız, erkek arkadaşıyla ormanda kalmış 15:59 Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki kız, erkek arkadaşıyla ormanda kalmış Asit kuyusuna düşen fabrika sahibi ve onu kurtarmaya çalışan işçi yaşamını yitirdi 15:48 Asit kuyusuna düşen fabrika sahibi ve onu kurtarmaya çalışan işçi yaşamını yitirdi
Süt banyosu yapan işçiler davasında ifadeler ortaya çıktı: Olayla ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum 15:37 Süt banyosu yapan işçiler davasında ifadeler ortaya çıktı: Olayla ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum Yunan basınının iddiası ortalığı karıştırdı: Türkiye'nin yeni savaş uçağı Rus yapımı 15:28 Yunan basınının iddiası ortalığı karıştırdı: Türkiye'nin yeni savaş uçağı Rus yapımı "Su-75 Checkmate" olacak Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı rezervlerdeki son durumu paylaştı: 120 milyar doların üzerine çıktı 15:12 Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı rezervlerdeki son durumu paylaştı: 120 milyar doların üzerine çıktı
Taliban'ın rektör olarak atadığı Muhammed Eşref Ghairat, kadınların Kabil Üniversitesi'ne girişini engelledi 15:07 Taliban'ın rektör olarak atadığı Muhammed Eşref Ghairat, kadınların Kabil Üniversitesi'ne girişini engelledi Son Dakika! KVKK, yetkili kurumlar ve işverenlerin aşı ve PCR test sonucu bilgisini işlemesinin kanuna aykırı olmadığına karar verdi 14:44 Son Dakika! KVKK, yetkili kurumlar ve işverenlerin aşı ve PCR test sonucu bilgisini işlemesinin kanuna aykırı olmadığına karar verdi

Son Dakika Haberleri
16:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Küresel Kovid-19 Zirvesi'ne videolu mesaj: Daha güçlü bir dünya için yerimizi almaya hazırız
16:07 Ahmet Çakar, Ajax-Beşiktaş maçı skor tahminiyle taraftarın tepkisini çekti
16:04 Günde 2 kiloya yakın inşaat molozu yiyor! Genç kadının anlattıkları ekran başındakileri hayrete uğrattı
15:59 Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki kız, erkek arkadaşıyla ormanda kalmış
15:55 Vedat Milor'un paylaşımı yorum yağmuruna tutuldu! Doların 1 liraya düşmesi için ilginç bir fikri var
15:48 Asit kuyusuna düşen fabrika sahibi ve onu kurtarmaya çalışan işçi yaşamını yitirdi
15:45 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Beşiktaşlılar keyif alsın diye Şampiyonlar Ligi gelirlerini harcadık
15:39 Firma sahibi tüm makineleri toplayıp sırra kadem bastı, geride onlarca mağdur işçi bıraktı
15:28 Yunan basınının iddiası ortalığı karıştırdı: Türkiye'nin yeni savaş uçağı Rus yapımı "Su-75 Checkmate" olacak
15:19 Seda Sayan'ın canlı yayınlanan programında Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı oryantal şov yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Küresel Kovid-19 Zirvesi'ne videolu mesaj: Daha güçlü bir dünya için yerimizi almaya hazırız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Küresel Kovid-19 Zirvesi'ne videolu mesaj: Daha güçlü bir dünya için yerimizi almaya hazırız         
16:13
Günde 2 kiloya yakın inşaat molozu yiyor! Genç kadının anlattıkları ekran başındakileri hayrete uğrattı Günde 2 kiloya yakın inşaat molozu yiyor! Genç kadının anlattıkları ekran başındakileri hayrete uğrattı         
16:05
Vedat Milor'un paylaşımı yorum yağmuruna tutuldu! Doların 1 liraya düşmesi için ilginç bir fikri var Vedat Milor'un paylaşımı yorum yağmuruna tutuldu! Doların 1 liraya düşmesi için ilginç bir fikri var         
15:55
Firma sahibi tüm makineleri toplayıp sırra kadem bastı, geride onlarca mağdur işçi bıraktı Firma sahibi tüm makineleri toplayıp sırra kadem bastı, geride onlarca mağdur işçi bıraktı         
15:40
Kadıköy'de bu evi görenler şaşkına uğruyor! Kapısız 'Fransız balkon' hayrete düşürüyor Kadıköy'de bu evi görenler şaşkına uğruyor! Kapısız 'Fransız balkon' hayrete düşürüyor         
15:31
Seda Sayan'ın canlı yayınlanan programında Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı oryantal şov yaptı Seda Sayan'ın canlı yayınlanan programında Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı oryantal şov yaptı         
15:20
Duygu Delen davasında tutukluğuna devam kararı verilen Mehmet Kaplan, kapıya vurarak çıktı Duygu Delen davasında tutukluğuna devam kararı verilen Mehmet Kaplan, kapıya vurarak çıktı         
15:10
Tartıştığı kişiyi 12'nci kattan atan sanık mahkemede ağladı: Yalvarırım size beni tutuklamayın Tartıştığı kişiyi 12'nci kattan atan sanık mahkemede ağladı: Yalvarırım size beni tutuklamayın         
15:00
Oyuncu Yüsra Geyik, derin göğüs dekolteli pozu işle dikkat çekti Oyuncu Yüsra Geyik, derin göğüs dekolteli pozu işle dikkat çekti         
14:43
Fuhuş yapan kadınlar, gözaltına alınınca deliye döndü: Enayi çok, dolandırıyoruz bizde ne yapalım? Fuhuş yapan kadınlar, gözaltına alınınca deliye döndü: Enayi çok, dolandırıyoruz bizde ne yapalım?         
14:30
Fizyoterapist ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Ahmet Çotuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sabah sporu yaptığı fotoğrafı paylaştı Fizyoterapist ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Ahmet Çotuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sabah sporu yaptığı fotoğrafı paylaştı         
14:18
Takı kavgası sonrası doktor gelin konuştu: Her şey kaynanamın bana 'Namussuz' demesiyle başladı Takı kavgası sonrası doktor gelin konuştu: Her şey kaynanamın bana 'Namussuz' demesiyle başladı         
13:50
Hakan Baş ve Bensu Soral'den sevenlerini üzecek haber geldi! İhanet iddialarından sonra boşanma kararı almışlar Hakan Baş ve Bensu Soral'den sevenlerini üzecek haber geldi! İhanet iddialarından sonra boşanma kararı almışlar         
13:35
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullar ile ilgili açıklamalarda bulundu: Kısıtlamalar gündemimizde yok, okullar da asla kapanmayacak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullar ile ilgili açıklamalarda bulundu: Kısıtlamalar gündemimizde yok, okullar da asla kapanmayacak         
12:15
WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak         
11:57
Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı         
10:47
Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti         
16:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2021 16:25:22. #1.13#
SON DAKİKA: Dijital fotoğraf sergisi 'Emptiness: An Urban Memory' açılıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement