Dilan Polat: Seçil Erzan cezaevinde beni bir konuda tembihledi - Son Dakika
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Dilan Polat: Seçil Erzan cezaevinde beni bir konuda tembihledi

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"Kara para aklama" suçundan tutuklandıktan sonra tahliye edilen sosyal medya ünlüsü Dilan Polat, cezaevinde aynı koğuşta kaldığı Seçil Erzan ile her gün suya zikir çekip içtiklerini söyledi. Polat, "Ondan çok bahsetmemi istemiyordu çıkarken bizzat tembihlemişti. O yaşananlar orada kalır." dedi.

05.01.2025 11:10
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"Kara para aklama" suçundan tutuklandıktan sonra tahliye edilen ve sosyal medyadaki paylaşımlarına devam eden Dilan Polat, hikayesinde koğuş arkadaşı eski banka şube müdürü Seçil Erzan'la bir anısını anlattı. Polat, "yüksek karlı gizli fon" vaadiyle aralarında ünlü futbolcuların da bulunduğu 30'dan fazla kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Erzan'ın kendisini bir konuda tembihlediğini söyledi.

"SEÇİL ÇIKARKEN BİZZAT TEMBİHLEMİŞTİ"

Dilan Polat, sosyal medya hesabından paylaştığı hikayede, "Bir bardak suya 170 defa 'Ya Kuddûs" okuduğun zaman ve bu suyu içtiğin zaman panik atağın son buluyormuş. Siz de yapın. Panik atak, anksiyeteye iyi geliyor." dedi. Daha sonra zikir çektiğini belirten Polat, suyu üç yudumda içeceğini söyleyerek, "Bu arada Seçil bana öğretmişti. Her gün bana yaptırırdı. Hatırlatırdı bana, ben de ona hatırlatırdım. Çok iyi kızdı. Allah yar ve yardımcısı olsun. Ondan çok bahsetmemi istemiyordu çıkarken bizzat tembihlemişti. O yaşananlar orada kalır." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Polat, Seçil Erzan'ın kendisine öğrettiği duayı da paylaşarak, "Şifa bulmak için üç yudumda içerdik Seçil'le" dedi.

Dilan Polat: Seçil Erzan cezaevinde beni bir konuda tembihledi

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Son Dakika Magazin Dilan Polat: Seçil Erzan cezaevinde beni bir konuda tembihledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Beşiktaş 1903:
    Demekki zengin ve sosyeteyi aynı kousa koyuyorlar 18 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Sıkışınca Allah rahatlayınca yallah sizin gibiler hep aynı kafadan. 9 0 Yanıtla
  • Zeynep Durmuş:
    Bu ne lan ünlüler cezaevi mi var? 3 0 Yanıtla
  • Vadaa:
    Çok çok iyi siyasi islami oynuyor sürekli 1 0 Yanıtla
  • Because 67:
    Sen şimdi bunları anlatınca bahsetmemis mi oluyorsun 1 0 Yanıtla
  • Yılmaz:
    sosyal medya ünlüsü mü ? yapmayın Allah aşkına saçma sapan haberlerle uğraşmayın lütfen... 1 0 Yanıtla
  • Ahmet İPTAŞ:
    HE HE... 0 0 Yanıtla
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