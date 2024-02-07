Dilara Ersubaşı'dan yıllar sonra gelen itiraf: Hamile kaldığım için evlendim - Son Dakika
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Dilara Ersubaşı'dan yıllar sonra gelen itiraf: Hamile kaldığım için evlendim

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan oyuncu Damla Ersubaşı, hamile kaldığı için evlendiğini itiraf etti. Ailesinin öğrendiğinde tepki gösterdiğini söyleyen Ersubaşı, "Annem duyduğunda yüzüme tükürdü, babam ise bir süre benimle konuşmadı" dedi.

07.02.2024 14:08  Güncelleme: 14:37
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Yıllar önce yayınlanan Sihirli Annem dizisindeki Tuğçe rolüyle tanınan Dilara Ersubaşı, Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk oldu. Özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalar yapan Ersubaşı, hamile kaldığı için evlendiğini itiraf etti.

"3 AYLIK HAMİLEYKEN EVLENDİM"

Olaylı şekilde boşandığı 2 çocuğunun babası Mustafa Can Keser ile ilişkisinden bahseden Damla Ersubaşı, "Eski eşimle arkadaş vasıtasıyla tanıştık. Ben ilk gördüğümde çok beğenmiştim. 1,5 yıl flört ettik sonra ben hamile kalınca evlendik. Evlendiğimizde ben 3 aylık hamileydim. Hamile kalmasaydım da evlenirdim. Ailem hamile kaldığını sonradan öğrendi ve babam bir süre benimle konuşmadı. Annem hamile olduğumu öğrendiğimde yüzüme tükürmüştü. Erken yaşta evlendiğim için pişmanım" ifadelerini kullandı.

Dilara Ersubaşı'dan yıllar sonra gelen itiraf: Hamile kaldığım için evlendim

"HEM ALDATILDIM HEM ŞİDDET GÖRDÜM"

Keser ile ihanet ve şiddet yüzünden boşandığını söyleyen ünlü isim, "Eski eşim öfkesini yenemiyordu, sorunlarımızı aşamıyorduk. Konuşup düzeltemediğimiz şeyler oldu. Beni aldattı ve yakaladım. İhaneti kendisi de kabul etmişti. Kendi gece kulübünde yaptığı için görüntüler vardı. 9 aylık hamileyken aldatıldığımı öğrendiğimde yıkılmıştım. Doğuma girerken hep ne yapacağımı düşündüm. Eski eşimden ilk kızım doğduktan sonra şiddet de gördüm. Şiddet, aldatılmaktan çok daha kötü bir his. Bana şiddet uyguladığında ben ne yaptım diye düşündüm. Çok zordu... Çocuklarımın babası olduğu için eski eşimin yaptıklarını affetmiştim. Benim yanlışlarım ve hatalarım oldu ama hiçbir zaman çocuklarıma ve eşime zarar verecek bir şey yapmadım" dedi.

Dilara Ersubaşı'dan yıllar sonra gelen itiraf: Hamile kaldığım için evlendim
Dilara Ersubaşı\'dan yıllar sonra gelen itiraf: Hamile kaldığım için evlendim

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    Yorumlar (1)

  • yeşil gözlü: Yıllar önce sihirli annem de oynadı başka Bi vasfı yok sürüp sürüp aynı şeyleri ortaya sürüp gündem olma çabasında bıktık artık yeter 36 0 Yanıtla

Gökay Kalaycıoğlu, Damla Ersubaşı, Sihirli Annem, YouTube, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dilara Ersubaşı'dan yıllar sonra gelen itiraf: Hamile kaldığım için evlendim - Son Dakika


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