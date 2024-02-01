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Dilber'deki performansıyla çok konuşulan Hazar Ergüçlü'den gönderme: Neyden rahatsız olduysanız bir daha yapayım - Son Dakika
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Dilber'deki performansıyla çok konuşulan Hazar Ergüçlü'den gönderme: Neyden rahatsız olduysanız bir daha yapayım

İnci Taneleri dizisindeki Dilber rolü ve pavyon dansıyla günlerdir konuşulan ve vatandaşları ikiye bölen Hazar Ergüçlü, "Neyden rahatsız olduysanız söyleyin bir daha yapayım" diyerek gönderme yaptı.

01.02.2024 14:35  Güncelleme: 14:42
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Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergenç, Güven Kıraç, Kubilay Aka ve Rıza Kocaoğlu'nun başrollerinde yer aldığı Dilber dizisi fragmanı yayınlandığı günden beri adından söz ettiriyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan dizide pavyon dansçısı Dilber'i oynayan Hazar Ergüçlü, performansıyla akım haline gelirken eleştiriler de beraberinde geldi. Ergüçlü de gelen eleştirilere bir göndermeyle karşılık verdi.

Günlerdir dansı ve performansıyla gündemden düşmeyen Hazar Ergüçlü, diziden kareleri Instagram hesabından yayınlayarak "Neyden rahatsız olduysanız söyleyin bir daha yapayım" ifadelerini kullandı. Ergüçlü'nün paylaşımına Metin Akdülger ve Özge Özpirinçci'den kahkaha emojili yorum geldi.

Dilber'deki performansıyla çok konuşulan Hazar Ergüçlü'den gönderme: Neyden rahatsız olduysanız bir daha yapayım
Dilber'deki performansıyla çok konuşulan Hazar Ergüçlü'den gönderme: Neyden rahatsız olduysanız bir daha yapayım
Dilber'deki performansıyla çok konuşulan Hazar Ergüçlü'den gönderme: Neyden rahatsız olduysanız bir daha yapayım
Dilber'deki performansıyla çok konuşulan Hazar Ergüçlü'den gönderme: Neyden rahatsız olduysanız bir daha yapayım
Dilber\'deki performansıyla çok konuşulan Hazar Ergüçlü\'den gönderme: Neyden rahatsız olduysanız bir daha yapayım

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hatice Demirci: BUNUDA MEŞHUR ETTİLER 7 1 Yanıtla
  • mesut yuksel: ancak bizim ülkemizde bu tip şeylere değer verilir, gündem yapılır, çünkü o kadar boş ve cahil bir toplumuzki..söylenecek bir şey yok ! 4 0 Yanıtla
  • Bay RİZE: Çıkarmadan 5 atılır 0 0 Yanıtla

Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Kubilay Aka, Güven Kıraç, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dilber'deki performansıyla çok konuşulan Hazar Ergüçlü'den gönderme: Neyden rahatsız olduysanız bir daha yapayım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dilber'deki performansıyla çok konuşulan Hazar Ergüçlü'den gönderme: Neyden rahatsız olduysanız bir daha yapayım - Son Dakika
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