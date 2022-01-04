Dilberay'ın hayat hikayesinin anlatıldığı filmden yeni fotoğraflar geldi!

Kahramanmaraş'ta 8 çocuklu, fakir bir ailenin kızı olarak, çadırda başladığı hayatına birçok üzüntü ve hüzün sığdırdı Dilber Ay… 13 yaşında para karşılığı, kendinden yaşça büyük bir adama satıldı, evlendiler, çocukları oldu. Şarkı söylediği için dayak yedi, işkence çekti ama o, yaşadığı bütün acılara inat, Allah vergisi sesinden aldığı güçle adım attığı sahnelerde zirveyi de gördü, hapishaneyi de… Hiç yılmadı.

Hep şarkı söyleyerek çıktı düştüğü dipsiz kuyulardan. Hafızalara kazınan sesiyle ölümünden sonra da tüm Türkiye'nin sevgi ve saygıyla andığı usta bir sanatçı olarak hafızalardaki yerini koruyor, kadının gücünü kanıtlamayı sürdürüyor.

MEYRİK VE NOLDU GARDAŞ'I SÖYLEDİ

İşte bu çok özel hayatı, satırbaşlarıyla anlatan Dilberay filminden ikinci fragman yayınlandı. Filmden yeni görüntülerin kullanıldığı fragmanda; sanatçıyı canlandıran Büşra Pekin'in sesinden Dilber Ay'la özdeşleşen Meyrik ( Maraş'tan Bir Haber Geldi) ve Noldu Gardaş isimli iki türkü kullanıldı.

Ketche'nin (Hakan Kırvavaç) yönettiği filmde, görüntü yönetmeni olarak Jean Paul Seresine, kurgu yönetmeni olarak Mustafa Presheva imzası bulunuyor.