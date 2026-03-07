Dilin Döğer, rol arkadaşıyla aşk yaşıyor: Ve evet, birlikteyiz

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de Zerrin karakterine hayat veren Dilin Döğer, rol arkadaşı Atakan Özkaya ile aşk yaşadıklarını itiraf etti.
Hürriyet'ten Hakan Gence'ye açıklamalarda bulunan Dilin Döğer, "Zamanla hayat bizi başka bir yere getirdi. Ve evet, birlikteyiz. Ama işteki disiplin ve çalışma alanını ayırabilmek ikimizin de iyi becerebildiği bir şey. O yüzden özel hayatımızı biraz kendimiz yaşamak ve daha özel bir yerde tutmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
"Aynı projede oynamak zor mu?" sorusuna da yanıt veren güzel oyuncu, "İkimiz de işimize saygı gösteriyoruz. İş alanı bizim için sadece disiplinden oluşuyor ve özel hayatla ikisini çok rahat ayırabiliyoruz. O sebeple bir zorluğu yok" dedi.
Röportajın devamında aşkın kendisindeki karşılığını da anlatan Dilin Döğer, "Aşk tutku demek, çok büyülü bir şey. Abartmak istemiyorum ama gerçekten öyle hissediyorum" şeklinde konuştu.
