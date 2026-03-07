Dilin Döğer, rol arkadaşıyla aşk yaşıyor: Ve evet, birlikteyiz - Son Dakika
Dilin Döğer, rol arkadaşıyla aşk yaşıyor: Ve evet, birlikteyiz

07.03.2026 12:38
Uzak Şehir dizisinde Zerrin karakterini canlandıran Dilin Döğer, rol arkadaşı Atakan Özkaya ile birlikte olduklarını açıkladı. Döğer, aynı projede çalışmalarına rağmen iş ve özel hayatlarını birbirinden ayırabildiklerini söyledi.

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de Zerrin karakterine hayat veren Dilin Döğer, rol arkadaşı Atakan Özkaya ile aşk yaşadıklarını itiraf etti.

"VE EVET BİRLİKTEYİZ"

Hürriyet'ten Hakan Gence'ye açıklamalarda bulunan Dilin Döğer, "Zamanla hayat bizi başka bir yere getirdi. Ve evet, birlikteyiz. Ama işteki disiplin ve çalışma alanını ayırabilmek ikimizin de iyi becerebildiği bir şey. O yüzden özel hayatımızı biraz kendimiz yaşamak ve daha özel bir yerde tutmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"İKİMİZ DE İŞİMİZE SAYGI GÖSTERİYORUZ"

"Aynı projede oynamak zor mu?" sorusuna da yanıt veren güzel oyuncu, "İkimiz de işimize saygı gösteriyoruz. İş alanı bizim için sadece disiplinden oluşuyor ve özel hayatla ikisini çok rahat ayırabiliyoruz. O sebeple bir zorluğu yok" dedi.

"ABARTMAK İSTEMİYORUM AMA..."

Röportajın devamında aşkın kendisindeki karşılığını da anlatan Dilin Döğer, "Aşk tutku demek, çok büyülü bir şey. Abartmak istemiyorum ama gerçekten öyle hissediyorum" şeklinde konuştu.

