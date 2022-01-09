Diz kapağı kırılan Ebru Yaşar'dan yeni açıklama

Ebru Yaşar, aracından inerken dizinin üzerine düşüp, hastaneye kaldırılmıştı.

Diz kapağında kırıklar olduğu tespit edilen şarkıcı, hemen ameliyata alınmıştı. Dün paylaşım yapan Yaşar, "Sevenlerimi üzmek, korkutmak istemem. Bilgi amaçlı paylaşıyorum. Düştüm ve diz kapağım kırıldı. Şimdi ameliyata girip inşallah toparlayacağım" demişti.

Yaşar, hastane odasından yeni bir paylaşım yapıp, bilgi verdi. Şarkıcı, "Sevenlerim, dostlarım kırılan dizim için yapılan ameliyatım başarılı geçmiş. Arayan mesaj atan tüm dostlarıma teşekkür ederim. Tarifsiz bir acı yaşadım ama daha iyiyim. Bu vesileyle katılmak üzere söz verdiğin tüm organizasyonlarım içinde üzgünüm. Sağlıklı günlerde buluşmak üzere" diye yazdı.