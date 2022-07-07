Doğum Gününde Sevgilisiyle Aşka Geldi! - Son Dakika
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Doğum Gününde Sevgilisiyle Aşka Geldi!

07.07.2022 13:00
Doğum Gününde Sevgilisiyle Aşka Geldi!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu Zehra Güneş, bu kez özel hayatıyla gündemi meşgul ediyor. Eren Dişli, 23 yaşına giren sevgilisi Zehra Güneş'in yeni yaşını romantik bir paylaşımla kutladı. İşte detaylar...

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan isimlerinden olan Zehra Güneş, aynı zamanda Vakıfbank SK'nin de formasını giyiyor.

Eren Dişli ile aşk yaşayan Zehra Güneş, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.

Geçtiğimiz ay katıldığı bir ödül törenindeki tarzıyla hayranlarının beğenisini toplayan Zehra Güneş, bir süredir Eren Dişli ile aşk yaşıyor. Dişli'den aşk dolu poz geldi.

"MUTLU YILLAR GÜNEŞİM"

Zehra Güneş'in (23) yeni yaşında bir paylaşım yapan Dişli fotoğrafa "Hep hayranın olacağım. Mutlu yıllar güneşim" notunu düştü.

Doğum Gününde Sevgilisiyle Aşka Geldi!

Güneş ile Dişli'nin birlikteliğinin evlilik yolunda ilerlediği konuşuluyor.

Doğum Gününde Sevgilisiyle Aşka Geldi!

ZEHRA GÜNEŞ KİMDİR?

7 Temmuz 1999 İstanbul Kartal doğumlu olan Zehra Güneş, voleybola 12 yaşında VakıfBank'ta başladı. İki sene üst üste hem yıldız hem gençlerde Türkiye şampiyonluğu yaşadı. 15 yaşındayken 2. Lig takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir sezon kiralık olarak forma giydi.

Aynı sezon hem PAF takım hem genç takımda Türkiye şampiyonluğu yaşadı. 2015-2016 sezonu VakıfBank'ın 3.Lig'den 2. Lig'e şampiyon olarak yükselen takımında forma giydi. 2016-2017 sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giydi. Sezon sonunda VakıfBank Genç Takımı'yla yeniden Türkiye şampiyonu oldu. 2017-2018 sezonundan bu yana VakıfBank A Takımı'nda oynayan Zehra Güneş, sarı-siyahlı formayla 2 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 1 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi, 3 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Zehra Güneş, Yıldız Milli Takımı'yla dünya dördüncülüğü, Balkan ve Eyof şampiyonluğu, Genç Milli Takım formasıyla Avrupa üçüncülüğü, Dünya dördüncülüğü, U23 Milli Takımı'yla da Dünya şampiyonluğu yaşadı. 1999 doğumlu orta oyuncu, A Milli Takım formasıyla 2018 FIVB Miletler Ligi ve 2019 Kadın Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. Zehra Güneş, 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri'nde birinci olarak 2020 Tokyo Olimpiyatları biletini kazanan Filenin Sultanları'nın kadrosunda yer aldı.

23 yaşındaki milli sporcu, 1.97 cm boyunda ve bekar...

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Kaynak: Snob Magazin

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