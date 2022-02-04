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Doğum gününü babasının mezarı başında pasta üfleyerek kutladı - Son Dakika

Doğum gününü babasının mezarı başında pasta üfleyerek kutladı

04.02.2022 14:55

Mahkum dizisinin başrol oyuncularından Seray Kaya, 2019 yılında doğum gününe bir gün kala babası Hasan Kaya'yı kaybetti. 4 Şubat doğumlu olan güzel oyuncu, yeni yaşını da dün babasının mezarı başında pasta üfleyerek kutladı.

Kadın dizisindeki rolüyle adını geniş bir kitleye duyuran ve şimdilerde Mahkum dizisinde başrol oynayan Seray Kaya, doğum gününü 2019 yılında kaybettiği babasının mezarı başında kutladı.

DOĞUM GÜNÜ PASTASINI BABASININ MEZARINDA ÜFLEDİ

31 yaşındaki başarılı oyuncu Kaya, 2019 yılında doğum gününü 1 gün kala babasının ölümüyle yıkıldı. Babasının ölümüyle zor günler geçiren oyuncu, dün hem babasının ölüm yıl dönümü için hem de kendi doğum gününü kutlamak için mezarlığa gitti. Mezarlığa elinde pasta ile giden oyuncu, o anları Instagram hesabından paylaşarak "İyi ki doğdum babam" notunu düştü.

Oyuncu Seray Kaya, doğum gününü babasının mezarı başında kutladı

Seray Kaya'nın paylaşımına Derya Şensoy, Melike İpek Yalova, Önder Açıkbaş ve Burak Gacemer gibi ünlü isimlerde destek yorumları gecikmedi.

Oyuncu Seray Kaya, doğum gününü babasının mezarı başında kutladı
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Seray Kaya, Mahkum, Doğum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Doğum gününü babasının mezarı başında pasta üfleyerek kutladı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Doğum gününü babasının mezarı başında pasta üfleyerek kutladı - Son Dakika
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