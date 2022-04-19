Doğum İçin Gün Sayıyor! Hamilelik Pozları Geldi - Son Dakika
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Doğum İçin Gün Sayıyor! Hamilelik Pozları Geldi

19.04.2022 19:32
Doğum İçin Gün Sayıyor! Hamilelik Pozları Geldi

Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci, geçtiğimiz yıl mart ayında Gözde Kahveci ile evlenmişti. Çift, 2021'in son günlerinde anne-baba olacaklarını müjdelemişti. Oğullarını kucaklarına almaya hazırlanan çift, yeni pozlar verdi. İşte o kareler...

Mutlu birlikteliklerini sürdüren İrfan Can Kahveci ve Gözde Kahveci çifti, önceki gün objektif karşısına geçti. Oğullarını kucaklarına almaya hazırlanan çift, fotoğrafçı Safa Gülsoy'a verdikleri pozları Instagram'dan paylaştı.

"ÖZEL BİRİNİ BEKLERKEN..."

Heyecanı gün geçtikçe büyüyen ikili, bu fotoğrafları, "Özel birini beklerken..." ifadeleriyle yayınladı. Çiftin gönderileri takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

Daha önce büyüyen karnıyla objektif karşısında poz veren Kahveci, gönderisine, "Yeni yılı beklemek hiç bu kadar heyecan verici olmamıştı. Jr. Kahveci..." notunu düşmüştü.

İRFAN CAN KAHVECİ KİMDİR?

İrfan Can Kahveci (d. 15 Temmuz 1995; Bayat, Ayaş, Ankara), Türk milli futbolcudur. Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giymektedir.

Futbola 7 yaşında Gençlerbirliği Futbol Okulu'nda başladı.

İstanbul Başakşehir ile 2019-2020 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

31 Ocak 2021'de 4,5 yıllık anlaşma ile Fenerbahçe'ye transfer oldu.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Grubu'nda yer alan Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın turnuvadaki tek golünü İsviçre ile oynanan 3. grup maçının 62. dakikasında attı ve skoru 2-1'e getirdi. Türkiye maçı 3-1 kaybederek turnuvadan 0 puan alarak elendi.

Doğum İçin Gün Sayıyor! Hamilelik Pozları Geldi
Doğum İçin Gün Sayıyor! Hamilelik Pozları Geldi
Doğum İçin Gün Sayıyor! Hamilelik Pozları Geldi
Doğum İçin Gün Sayıyor! Hamilelik Pozları Geldi

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Doğum İçin Gün Sayıyor! Hamilelik Pozları Geldi - Son Dakika


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