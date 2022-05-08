Rap şarkıcısı Travis Scott ile birlikteliğinden 4 yaşında bir kızı olan Kylie Jenner, ikinci çocuğunu dünyaya getirdi.
Kardashian-Jenner ailesinin öne çıkan isimlerinden olan Kylie Jenner doğumdan sonra hızlıca kilo vermek için harekete geçti. 5 kilo veren Kylie Jenner geçtiğimiz gün güneşlendiği anları paylaştı.
Hedefinde 18 kilo vermek olan Jenner "Sağlıklı ve sabırlı olmaya çalışıyorum. yürüyüş/pilates benim favori kombinasyonum" dedi.
Dünyaca ünlü Kylie Jenner moda dünyasının kalbinin attığı Met Gala'ya bir gelinlikle katılmıştı. Kabarık bir gelinlik tercih eden Jenner, ters taktığı şapkasına bir de duvak eklemişti. Ünlü ismin kıyafeti sosyal medyada gündem olmuştu.
Son Dakika › Magazin › Doğum kilolarından kurtulan Kylie Jenner, bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı - Son Dakika