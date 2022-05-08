Doğum kilolarından kurtulan Kylie Jenner, bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı - Son Dakika
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Doğum kilolarından kurtulan Kylie Jenner, bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı

08.05.2022 11:20

İkinci çocuğunu doğuran şov yıldızı Kylie Jenner, doğum kilolarından kurtulmaya başladı. Jenner 5 kilo verdikten sonra bikinili pozlarını paylaştı.

Rap şarkıcısı Travis Scott ile birlikteliğinden 4 yaşında bir kızı olan Kylie Jenner, ikinci çocuğunu dünyaya getirdi.

BİKİNİLİ POZLARINI PAYLAŞTI

Kardashian-Jenner ailesinin öne çıkan isimlerinden olan Kylie Jenner doğumdan sonra hızlıca kilo vermek için harekete geçti. 5 kilo veren Kylie Jenner geçtiğimiz gün güneşlendiği anları paylaştı.

Doğum kilolarından kurtulan Kylie Jenner bikinili pozlarını paylaştı

HEDEFİ 18 KİLO

Hedefinde 18 kilo vermek olan Jenner "Sağlıklı ve sabırlı olmaya çalışıyorum. yürüyüş/pilates benim favori kombinasyonum" dedi.

Doğum kilolarından kurtulan Kylie Jenner bikinili pozlarını paylaştı

TÖRENE GELİNLİK GİYEREK GELMİŞTİ

Dünyaca ünlü Kylie Jenner moda dünyasının kalbinin attığı Met Gala'ya bir gelinlikle katılmıştı. Kabarık bir gelinlik tercih eden Jenner, ters taktığı şapkasına bir de duvak eklemişti. Ünlü ismin kıyafeti sosyal medyada gündem olmuştu.

Doğum kilolarından kurtulan Kylie Jenner bikinili pozlarını paylaştı
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Kylie Jenner, Travis, RAP, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Doğum kilolarından kurtulan Kylie Jenner, bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı - Son Dakika


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