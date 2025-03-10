Doğum yaptıktan sonra görüntülenen model, kusursuz fiziğiyle ağızları açık bıraktı

Ünlü model Gisele Bundchen, yeni doğan bebeğinden sonra ilk kez kamera karşısına çıktı. 44 yaşındaki model, doğumdan sadece birkaç hafta sonra mayosuyla şaşırtıcı derecede fit görüntüsüyle dikkat çekti.

Cumartesi günü Miami'de erkek arkadaşı Joaquim Valente (37) ve kızı Vivian (12) ile tekne gezisinde görüntülenen Gisele, leopar desenli bir mayo ve beline sardığı siyah bir pareo giyiyordu. Spor eğitmeni Joaquim ise teknede üstsüz olarak dümen başındaydı. Çiftin yeni doğan bebekleri tekne gezisinde yanlarında görünmüyordu.

People dergisine konuşan bir kaynak, çiftin erkek bebek dünyaya getirdiğini ve bebeğin ikinci adının River olduğunu doğruladı. TMZ ise geçen ay bebeğin doğumunu duyurmuş ve anne-bebeğin sağlıklı olduğunu bildirmişti.

Gisele, eski eşi ünlü Amerikan futbolcusu Tom Brady ile 2009'da evlenmiş ve 2022'de boşanmıştı. Çiftin Vivian (12) ve Benjamin (15) adında iki çocuğu bulunuyor. Gisele, Brady'den ayrıldıktan bir yıl sonra, 2023 yılında jiu-jitsu eğitmeni Joaquim Valente ile ilişkiye başlamıştı.

Ekim ayında Gisele'in hamilelik haberi basına yansıdığında, Tom Brady'nin bu duruma şaşırdığı belirtilmişti. Kasım ayında Brady, sosyal medyada "başarısızlık" ve "yetersiz kalma" hakkında gizemli bir alıntı paylaşmış ve bir konferansta "ebeveyn olarak çok hata yaptığını" itiraf etmişti.

DailyMail'e konuşan bir kaynak, Brady'nin Gisele'in yeni ilişkisi ve hamileliğinden dolayı başta zorlandığını ancak şimdi hayatına odaklandığını söyledi: "Tom şu anda yorumculuk kariyerine odaklanmış durumda. İlk başta her şey can yakıyor - onun hamile kalması, yeni biriyle olması, hayatına devam etmesi. Ama sonra kendini toparlıyor ve meşgul kalmaya devam ediyor."

Başka bir kaynak ise, Gisele'in hamilelik haberini önce çocuklarına, sonra da Tom'a bildirdiğini açıkladı: "Gisele ve Joaquim aslında çocuk sahibi olmayı planlamıyorlardı. Bu beklenmedik bir durumdu. Joaquim her zaman aile istiyordu ve Gisele ona bunu verebilmekten mutlu. Çocuklarının onunla ders aldığı zamanlarda ne kadar sabırlı ve anlayışlı olduğunu gördü."

Hem Benjamin hem de Vivian'ın yeni kardeşleri hakkında çok heyecanlı oldukları belirtildi.