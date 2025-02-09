Doktorlar dizisinin Ela ve Zenan'ı yıllar sonra bir araya geldi - Son Dakika
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Doktorlar dizisinin Ela ve Zenan'ı yıllar sonra bir araya geldi

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Bir zamanların meşhur dizisi Doktorlar'da Ela ve Zenan karakterlerine hayat veren Yasemin Özilhan ve Melike Güner yıllar sonra bir araya geldi. Özilhan o anları sosyal medya hesabından paylaştı.ç

09.02.2025 20:11  Güncelleme: 21:23
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Yasemin Özilhan, Kutsi, Melike Güner, Bekir Aksoy, Yeşim Ceren Bozoğlu, Devrim Nas ve Aysun Kayacı gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Doktorlar dizisi 2006 yılından 2011 yılına kadar ekranlarda fırtınalar estirdi. Aradan uzun yıllar geçse de tekrar bölümleri ilgiyle takip edilen fenomen dizinin oyuncularının son hali de merak konusu oldu.

Doktorlar dizisinin Ela ve Zenan'ı yıllar sonra bir araya geldi

DOKTORLAR'IN ELA VE ZENAN'I ÇOK BEĞENİLMİŞTİ

Dizideki Ela ve Zenan karakterlerinin dostluğu izleyicilerin çok hoşuna gitti. Yasemin Özilhan oyunculuğu bıraksa da, Zenan karakterini canlandıran Melike Güner ise zaman zaman dizilerde rol aldı.

Doktorlar dizisinin Ela ve Zenan'ı yıllar sonra bir araya geldi

YILLAR SONRA BİR ARAYA GELDİLER

Yasemin Özilhan ve Melike Güner yıllar sonra bir araya geldi. Yasemin Özilhan, Melike Güner'le buluştuğu anları sosyal medya hesabından "Sen anlat ben dinlerim" notuyla paylaştı. Özilhan ve Güner'in değişimi ise gündem oldu.

Doktorlar dizisinin Ela ve Zenan'ı yıllar sonra bir araya geldi
Doktorlar dizisinin Ela ve Zenan'ı yıllar sonra bir araya geldi
Doktorlar dizisinin Ela ve Zenan\'ı yıllar sonra bir araya geldi

Doktorlar Dizisi, Yasemin Özilhan, Sosyal Medya, Melike Güner, Magazin, Medya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Doktorlar dizisinin Ela ve Zenan'ı yıllar sonra bir araya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ali Efe:
    Haber değeri nedir şimdi bunun. 47 3 Yanıtla
  • Batu Gun:
    filistinin amerika tarafindan isgaline erdogan ne tepki verdi, gec bu algi haberlerini de gercek haber ver yandas haberler.com. bu yoruma da sansur uygula sirf muhalifim fiye yorumlari begenmemi engelle emmi. serefsizler sizi 10 8 Yanıtla
    Batu Gun:
    kufretmeden yayinlamayin ama tamam mi 0 0
    Batu Gun:
    bu yorumu silmeyi unutmussunuz, anca kufrettikten sonra yayinladiniz zaten. adamsaniz bu yorumu da yayinlar milletin sizin ne bk oldugunuzu gormesini saglarsiniz. oyle ceo'nuza "sosyal medyada algi yapiliyor" diye demec verdirip sansur uyguladiginiz icin milletin tepki vermesine karsi haberi silmeye de benzemez 0 0
  • Berat Yavuz:
    zenan çok güzel bir kadın di 12 0 Yanıtla
  • Mehmet Arslan:
    eee biri zengin bir işadamı kaptı, ötekide bulmuştur birşeyler 9 0 Yanıtla
    O. Y:
    Hayata ve insanlara bakisin bumu? annen baban sana boyle mi bir egitim verdi ? Bu bakis acinla sen kimi kaptin ? 1 0
  • Çelikk:
    zikim 4 2 Yanıtla
  • cennetatakum samsun:
    Ömür bir su gibidir,akar akar geriye bi bakmışsın ki , akan dere kurumuş.Ne güzellik nede gençlik hepsi kuş gibi uçup gitmiş..... 1 1 Yanıtla
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