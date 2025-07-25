Dolandırıcılık iddiasına maruz kalan Özge Ulusoy hukuki süreç başlattı

Manken Özge Ulusoy, son yıllarda pek çok prestijli etkinlikte sunucu olarak görev alıyor. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir ödül töreninde yine sahneye çıkan Ulusoy, beklenmedik bir suçlamayla karşı karşıya kaldı. Ödül vermek için sahneye davet ettiği iş insanı Lokman İn, sahnede Ulusoy'u dolandırıcılıkla itham etti.

ULUSOY İDDİALARI YALANLADI

Yaşananlar karşısında şaşkınlık yaşayan ünlü manken, sessizce sahneden ayrıldı. Olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Ulusoy, hakkındaki dolandırıcılık iddialarının asılsız olduğunu vurguladı ve iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Görüntülerin gündem olmasıyla Özge Ulusoy cephesinden açıklama geldi. Ulusoy'un avukatı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, "Müvekkilimiz sayın Özge Ulusoy, 20 yılı aşkın süredir kamuoyunun yakından tanıdığı başarılarıyla takdir toplayan ve itibarıyla öne çıkan bir oyuncu, manken ve sunucudur. Son günlerde sosyal medya ve çeşitli dijital mecralarda yer alan mesnetsiz açıklamalar nedeniyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi zaruri hale gelmiştir.

"KURGUSAL BİR HAREKET"

Son yaşanan olaylar, müvekkilimizin ismi ve itibarı kullanılarak ilgili şahıs ya da şirketin sosyal medya görünürlüğünü artırma, kamuoyunda sansasyon yaratma ve ticari tanıtım elde etme gayesiyle kurgulanmış olup, toplumun hassasiyetleri ile müvekkilimizin tanınırlığı kötü niyetli biçimde istismar edilmiştir.

Bu tür açıklamalar yalnızca müvekkilimizin kişilik haklarına ağır bir saldırı teşkil etmemekte, aynı zamanda hukuka aykırı ve haksız bir ticari rekabet yöntemi olarak da değerlendirilmelidir. 20 yılı aşkın meslek hayatında ilk kez bu derece asılsız ve hedef gösterici iddialara maruz kalan müvekkilimiz, kişilik haklarını, şeref ve itibarını korumak adına ceza hukuku ve özel hukuk yolları dahil olmak üzere tüm yasal süreçleri başlatmıştır. İtibar suikasti niteliği taşıyan bu açıklamalara karşı hukuki mücadelemiz her türlü mecrada kararlılıkla sürdürülecektir.