Yaz başından bu yana tatilin keyfini çıkaran ünlü manken Ivana Sert'in İstanbul'a dönmeye niyeti yok. Ünlü manken, yaz aylarının son günlerinin keyfini yaşıyor.
Sert sezonu sevgilisi Sezer Dermenci ile Fethiye'de açmıştı. Sonrasında Urla Çeşme arasında mekik dokuyan İvana geçtiğimiz hafta da Yunan adalarına gitmişti. Sosyetik güzel, "Bu yaz tatile doyamadım, hiç bitmesin istiyorum" dedi.
Son Dakika › Magazin › Tatile doymak bilmiyor! Ivana Sert'in son pozuna takipçilerinden beğeni yağdı - Son Dakika Magazin