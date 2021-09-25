Tatile doymak bilmiyor! Ivana Sert'in son pozuna takipçilerinden beğeni yağdı

Yaz başından bu yana tatilin keyfini çıkaran ünlü manken Ivana Sert'in İstanbul'a dönmeye niyeti yok. Ünlü manken, yaz aylarının son günlerinin keyfini yaşıyor.

"HİÇ BİTMESİN İSTİYORUM"

Sert sezonu sevgilisi Sezer Dermenci ile Fethiye'de açmıştı. Sonrasında Urla Çeşme arasında mekik dokuyan İvana geçtiğimiz hafta da Yunan adalarına gitmişti. Sosyetik güzel, "Bu yaz tatile doyamadım, hiç bitmesin istiyorum" dedi.