Danla Bilic ve Ala Tokel'in sıkı dostluğu sona erdi. Birlikte videolar çeken, tatile çıkan ve partiler düzenleyen ikili, sosyal medyada birbirini sildi.
Takipçilerinin birlikte görmeye alıştıkları ancak uzun süredir yan yana gelmeyen Danla Bilic ve Ala Tokel, Instagram'da birbirini takipten çıktı. İki ünlü ismin birbirlerini silmesi de 'küslük' iddialarını kuvvetlendirdi.
Aynı zamanda Danla Bilic'in yakın arkadaşı olan Cemal Can Canseven de Ala Tokel'i takipten çıktı. Ünlü isimlerden küslük konusunda henüz bir açıklama gelmedi ancak takipçileri bu konuda bir açıklama bekliyor.
Son Dakika › Magazin › Dostluk sona erdi! Danla Bilic ve Ala Tokel birbirini sildi - Son Dakika
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