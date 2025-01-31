Dostluk sona erdi! Danla Bilic ve Ala Tokel birbirini sildi - Son Dakika
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Dostluk sona erdi! Danla Bilic ve Ala Tokel birbirini sildi

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Sosyal medya fenomenleri Danla Bilic ve Ala Tokel'in yıllardır süren dostluklarına son verdikleri ortaya çıktı. İkilinin, sosyal medya üzerinden birbirlerini takipten çıktıkları görüldü.

31.01.2025 15:56  Güncelleme: 16:16
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Danla Bilic ve Ala Tokel'in sıkı dostluğu sona erdi. Birlikte videolar çeken, tatile çıkan ve partiler düzenleyen ikili, sosyal medyada birbirini sildi.

Takipçilerinin birlikte görmeye alıştıkları ancak uzun süredir yan yana gelmeyen Danla Bilic ve Ala Tokel, Instagram'da birbirini takipten çıktı. İki ünlü ismin birbirlerini silmesi de 'küslük' iddialarını kuvvetlendirdi.

AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Aynı zamanda Danla Bilic'in yakın arkadaşı olan Cemal Can Canseven de Ala Tokel'i takipten çıktı. Ünlü isimlerden küslük konusunda henüz bir açıklama gelmedi ancak takipçileri bu konuda bir açıklama bekliyor.

Dostluk sona erdi! Danla Bilic ve Ala Tokel birbirini sildi

Sosyal Medya, Danla Bilic, Ala Tokel, Ünlüler, Magazin, Medya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dostluk sona erdi! Danla Bilic ve Ala Tokel birbirini sildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • ferhat eser:
    silksinler birbirlerini bizene 17 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Gereksiz Şahıs Bunlar Çakma Sosyete 16 0 Yanıtla
  • Apple User:
    Abo çok üzüldüm aman Allah’ım ben bugün işe gitmeyim Bugün benim uykum gelmez 11 0 Yanıtla
  • Tosbaa:
    Dana piliç 6 0 Yanıtla
  • Mert kursun :
    çokta umrumuzda medya maymunları 3 0 Yanıtla
  • Davut Çağlar:
    tühh yazık oldu 2 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    ülkem adina cok mühim bir konu 1 0 Yanıtla
  • Naim ÖNERYILDIZ:
    Ala hanım çok kibar bir bayandır. 0 0 Yanıtla
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