Dövmeli kadından yeni açıklama: Bir zalime aşık oldum bu hale geldim

SHOW TV'de yayımlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında dikkat çeken Nazan Ünal, evlilik vaadiyle kandırıldığını ve yaşadığı olayları anlattı. Ünal, dövmeleri ve eleştiriler hakkında "Kim ne derse desin, umurumda bile değil. Onlar kalbimi görseler beni görecekler. Hep insanın kötü tarafını görüyorlar, kalpleri kötü olduğu için." diye konuştu.

Ayrıca Ünal, 'Ben bir zalime aşık oldum. O zalimin aşkı da beni rabbime getirdi. Üç seneden beri de tesettürlüyüm.' ifadelerini kullandı.

İddiaların odağındaki isim konuştu

Düzce'de ticaretle uğraşan Burhan Kral, bir televizyon programına katılan Nazan Ünal'ın kendisi hakkında ortaya attığı "evlilik vaadiyle dolandırıcılık" iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyleyerek, "26 yaşındaki bir gencin ticari hayatıyla oynuyorlar. Kimsenin umurunda değil. Zoruma giden bu" dedi.