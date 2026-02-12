Dövmeli kadından yeni açıklama: Bir zalime aşık oldum bu hale geldim - Son Dakika
Dövmeli kadından yeni açıklama: Bir zalime aşık oldum bu hale geldim

Dövmeli kadından yeni açıklama: Bir zalime aşık oldum bu hale geldim
12.02.2026 12:42
Dövmeli kadından yeni açıklama: Bir zalime aşık oldum bu hale geldim
Didem Arslan Yılmaz'ın programına katılan Nazan Ünal, dövmeleriyle tartışma yaratmıştı. Eleştirilere yanıt veren Ünal, ''Kim ne derse desin, umurumda değil. Bir zalime aşık oldum'' dedi.

SHOW TV'de yayımlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında dikkat çeken Nazan Ünal, evlilik vaadiyle kandırıldığını ve yaşadığı olayları anlattı. Ünal, dövmeleri ve eleştiriler hakkında "Kim ne derse desin, umurumda bile değil. Onlar kalbimi görseler beni görecekler. Hep insanın kötü tarafını görüyorlar, kalpleri kötü olduğu için." diye konuştu.

Ayrıca Ünal, 'Ben bir zalime aşık oldum. O zalimin aşkı da beni rabbime getirdi. Üç seneden beri de tesettürlüyüm.' ifadelerini kullandı.

Dövmeli kadından yeni açıklama: Bir zalime aşık oldum bu hale geldim

İddiaların odağındaki isim konuştu

Düzce'de ticaretle uğraşan Burhan Kral, bir televizyon programına katılan Nazan Ünal'ın kendisi hakkında ortaya attığı "evlilik vaadiyle dolandırıcılık" iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyleyerek, "26 yaşındaki bir gencin ticari hayatıyla oynuyorlar. Kimsenin umurunda değil. Zoruma giden bu" dedi.

Dövmeli kadından yeni açıklama: Bir zalime aşık oldum bu hale geldim

Son Dakika Magazin Dövmeli kadından yeni açıklama: Bir zalime aşık oldum bu hale geldim - Son Dakika

  Mustafa Bulut:
    görüntü malesef hiç hoş değil çok dikkat çekiyor yazık o güzel yüzüne değmez
SON DAKİKA: Dövmeli kadından yeni açıklama: Bir zalime aşık oldum bu hale geldim - Son Dakika
