Dövmeli kadının 14 yıl önce evlenme programına katıldığı ortaya çıktı

13.02.2026 14:41  Güncelleme: 15:01
Didem Arslan Yılmaz'ın programında dövmeleriyle dikkat çeken Nazan Ünsal'ın, yıllar önce Esra Erol'un evlilik programına katıldığı ortaya çıktı. 14 yıl öncesine ait görüntüler yeniden gündem oldu.

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına katılan Nazan Ünsal, yüzündeki ve vücudundaki dövmelerle izleyicilerin dikkatini çekti. Yüzüne dövme yaptırma nedenini "bir zalime aşık olmak" şeklinde açıklayan Ünsal'ın geçmişte evlenme programına katıldığı ortaya çıktı.

Nazan Ünsal'ın, 14 yıl önce Esra Erol'da programına katıldığı belirlendi. O dönem yüzünde hızma ve piercing bulunan, kollarındaki dövmeleriyle dikkat çeken Ünsal'ın görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

Programdaki konuşmasında, "Sevdiğim kişi için geldim, Polonyalı ve şu an İngiltere'de yaşıyor. Çok acı çekiyor. Barda tanıştık. Hep yanımda oldu, 1 hafta sürdü. Onu çok seviyorum." ifadelerini kullandığı görüldü.

Öte yandan yayında bir izleyicinin, "Bacım sen buradan çık, psikolojik tedavi gör." dediği anlar da ekrana yansımıştı.

ESKİ SEVGİLİSİNİ DOLANDIRICILIKLA SUÇLADI

Yüzündeki dövmelerle konuşulan Nazal Ünal'ın "dolandırıcılık" ile suçladığı ve iddialara "26 yaşındaki bir gencin ticari hayatıyla oynuyorlar" şeklinde yanıt veren Burhan Kral ile ilgili gerçekler bambaşka çıktı. Kral'ın üzerine hiçbir şirket bulunmadığını, ağabeyinin yanında asgari ücretle çalıştığını, onun da hacizli olduğunu öğrenildi.

Yüzündeki dövmelerle herkesin konuştuğu Nazan Ünal ile Burhan Kral arasındaki "dolandırıcılık" olayında yeni gelişmeler yaşandı.

Hayat hikayesi ve sıra dışı görünümüyle gündem olan 41 yaşındaki Nazan Ünal, "Ben Burhan adında bir zalime aşık oldum. Onun için Düzce'ye yerleştim. Beni dolandırdı. Öldürmekle tehdit etti. Ev satışından gelen parayı Burhan'ın banka hesabına gönderdiler" demişti. İddiaların odağındaki Burhan Kral ise Ünal ile aralarında gönül ilişkisi değil sadece ticari bir ilişki bulunduğunu belirtmiş ve "26 yaşında bir gencin ticari hayatıyla oynuyorlar" diyerek kendisini savunmuştu. Burhan Kral ile ilgili gerçeklerin bambaşka olduğu ortaya çıktı.

Nazan Ünal'ın iddialarına yanıt veren Burhan Kral ise, "Biz bu kadınla sadece ticari anlamda tanıştık. İş yerime geldi, ailemle tehdit etti. Para talep edip tehdit etti. Aşk konusuna da gelirsek zaten o konu tamamen yalan. Reyting uğruna kadını konuşturuyorlar. Aramızda bir aşk, ve evlilik vaadi kesinlikle yok. Buradaki mağdur aslında biziz. Ben 26 yaşındayım. 26 yaşında bir gencin ticari hayatıyla oynuyorlar. Hiç umurlarında bile değil. Bizim zorumuza giden tek konu bu" ifadelerini kullanmıştı.

