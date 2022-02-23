Dubai'de denizin keyfini çıkarıyor! Oyuncu Gülcan Arslan'dan bikinili poz - Son Dakika
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Dubai'de denizin keyfini çıkarıyor! Oyuncu Gülcan Arslan'dan bikinili poz

23.02.2022 20:09

Oyuncu Gülcan Arslan, Türkiye'de kış mevsiminin devam ettiği sırada Dubai'ye tatile gidip denize girdi. Arslan'ın Dubai'den yaptığı bikinili paylaşım ise sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

Muhteşem Yüzyıl Kösem'de aldığı rol nedeniyle çok konuşulan 35 yaşındaki ünlü oyuncu Gülcan Arslan, Dubai'de tatil yapıyor. Bikiniyle çektirdiği kareleri Instagram hesabından yayınlayan Gülcan Arslan'a beğeni yağdı.

HAYRANLARINDAN ÖVGÜ DOLU YORUMLAR

Arslan'ın takipçileri; "Nazar değmesin", "Bu nasıl bir güzellik", "Çok zarif bir paylaşım" ve "Kıskananlar çatlasın" şeklinde övgü dolu yorumlarda bulundu. Oyuncu, düzgün fiziğinin yanı sıra dövmesiyle ilgili mesajlar da aldı.

İşte Arslan'ın paylaştığı o poz:

Türkiye'de hava kış ama o Dubai'de güneşin tadını çıkarıyor! Ünlü oyuncu Gülcan Arslan'dan bikinili poz
YORUMLAR
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Son Dakika Magazin Dubai'de denizin keyfini çıkarıyor! Oyuncu Gülcan Arslan'dan bikinili poz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dubai'de denizin keyfini çıkarıyor! Oyuncu Gülcan Arslan'dan bikinili poz - Son Dakika
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