Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu gözaltına alındı - Son Dakika
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Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu gözaltına alındı

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Sahnede dudak dudağa öpüşen Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

21.10.2024 15:28  Güncelleme: 15:50
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Beşiktaş'taki bir gece kulübünde çekilen görüntüler nedeniyle "hayasızca hareketler" suçundan re'sen soruşturma başlattığı Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Tahliye partisi veren ve sahnede dudak dudağa öpüşen Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, başlatılan soruşturma kapsamında yapılan incelemelerin ardından gözaltına alındı. Soruşturmanın detayları ve gözaltı sürecinin ne şekilde ilerleyeceği ile ilgili daha fazla bilgi bekleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında basın yayın organlarında çıkan haberler, sosyal medya platformlarındaki videolar incelendi. Polat ve Doğu kardeşler hakkında TCK'nın 225. maddesinde düzenlenen 'Hayasızca hareketler' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı. Dilan Polat ve Sıla Doğu ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat, Sıla Doğu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (79)

  • Selçuk Siner:
    beter olsunlar da bunları sürekli neden haber yapıyorsunuz 526 8 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    caldiklari suc deil opusmesi suc. vravooo 484 12 Yanıtla
  • Serkan Beyhan:
    Onlara her şey serbest değilmiydi ben mi yanlış hatırlıyorum? 375 9 Yanıtla
  • Erdal ergün:
    inadına inadına dalga geçer gibi bilerek ve isteyerek herkesin gözüne sokarak yapiyorlar 312 6 Yanıtla
  • Pinar İmre:
    Çıkarlar 218 6 Yanıtla
  • Mehmet Korum:
    ahlâk sizlik ve dinsizliktir gerekeni yapılması gerek 201 13 Yanıtla
  • Özkan Öztürk:
    Bir insanı geliştirebilirsin ama değiştiremezsin 196 5 Yanıtla
  • Ahmet Kurtoğlu:
    Dilan tam bir..... 184 4 Yanıtla
  • özkan carlos:
    bunlarda iyice azıttı kasiniyorlar 176 7 Yanıtla
  • Oyun Oyna:
    Akıllanmazlar. 168 6 Yanıtla
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