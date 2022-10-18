Yıldız Tilbe sahnede üzerini değiştirirken düştü! Tepkisi gülümsetti: Allah beni benden korusun

Dün akşam İstanbul Kuruçeşme'de sahne alan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sevenlerine harika bir gece yaşattı. Enerjik halleriyle misafirlerine eğlenceli bir gece sunan Tilbe, bir ara ise yürekleri ağza getirdi.

ÜZERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Ünlü şarkıcı konser sırasında sahnede üzerini değiştirmeye başladı. O anlarda ekibinden birisinin yardımıyla üzerini giyinen Tilbe yardımcısı gittikten sonra dengesini kaybedip arkaya doğru düştü.

KOLTUĞA DÜŞTÜ

İzleyicilerin şoke olduğu anlarda Tilbe, şans eseri arkasında bulunan koltuğa düştü. Gülerek düştüğü koltuktan kalkan Tilbe, "Allah beni benden korusun valla. İyi ki arkada koltuk varmış. Yoksa kafam yarılırmış" diyerek konserine devam etti. O anlar bir izleyici tarafından kaydedildi.