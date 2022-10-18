Yıldız Tilbe sahnede üzerini değiştirirken düştü! Tepkisi gülümsetti: Allah beni benden korusun - Son Dakika
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Yıldız Tilbe sahnede üzerini değiştirirken düştü! Tepkisi gülümsetti: Allah beni benden korusun

18.10.2022 08:25

İstanbul'da konser veren Yıldız Tilbe, üzerine kıyafet giyerken dengesini kaybedip düştü. Şans eseri arkasındaki koltuğa yığılan Tilbe'nin, "Allah beni benden korusun valla. İyi ki arkada koltuk varmış" sözleri izleyicileri gülümsetti. Ünlü şarkıcı sonrasında şarkılarına kaldığı yerden devam etti.

Dün akşam İstanbul Kuruçeşme'de sahne alan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sevenlerine harika bir gece yaşattı. Enerjik halleriyle misafirlerine eğlenceli bir gece sunan Tilbe, bir ara ise yürekleri ağza getirdi.

ÜZERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Ünlü şarkıcı konser sırasında sahnede üzerini değiştirmeye başladı. O anlarda ekibinden birisinin yardımıyla üzerini giyinen Tilbe yardımcısı gittikten sonra dengesini kaybedip arkaya doğru düştü.

KOLTUĞA DÜŞTÜ

İzleyicilerin şoke olduğu anlarda Tilbe, şans eseri arkasında bulunan koltuğa düştü. Gülerek düştüğü koltuktan kalkan Tilbe, "Allah beni benden korusun valla. İyi ki arkada koltuk varmış. Yoksa kafam yarılırmış" diyerek konserine devam etti. O anlar bir izleyici tarafından kaydedildi.

Yıldız Tilbe sahnede üzerini değiştirirken düştü! İzleyenlerin yüreği ağza geldi
Yıldız Tilbe sahnede üzerini değiştirirken düştü! İzleyenlerin yüreği ağza geldi
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Yıldız Tilbe, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yıldız Tilbe sahnede üzerini değiştirirken düştü! Tepkisi gülümsetti: Allah beni benden korusun - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yıldız Tilbe sahnede üzerini değiştirirken düştü! Tepkisi gülümsetti: Allah beni benden korusun - Son Dakika
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