MasterChef'te gergin anlar! Fatma Nur ile Barış, şeflerin önünde birbirine girdi - Son Dakika
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MasterChef'te gergin anlar! Fatma Nur ile Barış, şeflerin önünde birbirine girdi

20.09.2022 10:15

MasterChef Türkiye'de, kaptanlık yarışının yaşandığı bölümde Fatma Nur ile Barış bir kez daha şeflerin önünde birbirine girdi. Sinirlerine hakim olamayan Fatma Nur, Barış'a sert sözlerle yüklenerek, "Barış'ın tabağı geçse de geçmese de onu potaya göndereceğim. Kimseden de korkum yok" ifadelerini kullandı.

Jüri üyeliğini Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın üstlendiği MasterChef Türkiye, dün akşam 76. bölümüyle ekrana geldi. Kaptanlık oyunu öncesi konuşan Fatma Nur ile Barış arasında tansiyon yükseldi.

FATMA NUR: BARIŞ'IN TABAĞI GEÇSE DE YAZACAĞIM

Geçtiğimiz hafta Barış'ın kaptanlık yaptığı takımda yer alan potaya giren Fatma Nur, söz hakkı alarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Barış'ı hedef alan Fatma Nur, şunları söyledi: "Madem burada herkesin adaleti değişiyor, benim de adaletim değişti. Ben burada geçen tabağı yazmayabilirim ama Barış'ın tabağı geçse de geçmese de onu potaya göndereceğim. Olur da son 3'e beraber kalırsak ben giderim, o gider hiç fark etmez. Ama Onu o potaya sokmak gerçekten çok istiyorum. Çünkü, onun potada yaptıkları sebebiyle çok kötü oldum ben. Cevap bile veremedim.

MasterChef'te tansiyon yükseldi! Fatma Nur, şeflerin önünde tartıştığı Barış'a gözdağı verdi

"BENİ EZİK GÖRÜYOR"

"Arkadaş da kendince beni ezik görüyor. Şu an bile elimi ayağımı titretiyor. Kimseden de korkum yok. Zaten bireysel ilerliyordum, hala da bireyselim. Gücü yetiyorsa elesin beni! Eğer ben dokunulmazlık alırsam ve o benim takımımda olursa yazarım onu."

MasterChef'te tansiyon yükseldi! Fatma Nur, şeflerin önünde tartıştığı Barış'a gözdağı verdi

BARIŞ: FATMA NUR'UN İKİDEN FAZLA YÜZÜ VAR

Fatma Nur'un söylediklerine sinirlenen Barış ise "Ben arkadaşın o söylediklerine cevap vermiyorum. Benim için söylediklerinin hiçbir hükmü yok. Gönderebiliyor ise göndersin beni. Burası er meydanı. Ben iki yüzlü insanları sevmem. Arkadaşın ikiden de fazla yüzü var. Artık onun hakkında konuşmak istemiyorum. Sizin karşınızda saygısızlık yapmak da istemiyorum. Ben onu takmıyorum" dedi.

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SON DAKİKA: MasterChef'te gergin anlar! Fatma Nur ile Barış, şeflerin önünde birbirine girdi - Son Dakika
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