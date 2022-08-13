Dekolteyle öne çıkmaya çalışan Gülşen'in sahne kıyafeti tepki çekti: Gözüm kanadı - Son Dakika
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Dekolteyle öne çıkmaya çalışan Gülşen'in sahne kıyafeti tepki çekti: Gözüm kanadı

13.08.2022 10:31

Dün akşam Yenikapı'da sahne alan Gülşen, transparan göğüs ve kalçasının yarısına kadar olan yırtmaçlı kıyafeti nedeniyle sosyal medya kullanıcılarından tepki gördü. Oldukça açık kıyafetleri beğenilmeyen şarkıcı için "Bu kadarı da fazla. Gözüm kanadı" eleştirileri geldi.

Yoğun bir konser maratonu bulunan başarılı şarkıcı Gülşen, dün akşam İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda sevenleriyle buluştu. Binlerce kişi önünde şarkılarını söyleyen Gülşen, kıyafetiyle yine dikkatleri üzerine çekti.

KIYAFETİ BEĞENİLMEDİ

Uzun zamandır sahne kıyafetlerinden dolayı çok eleştirilen Gülşen, son konserinde de mavi kalça dekolteli bir pantolon ve transparan göğüs detaylı bir kırmızı bluz tercih etti. Saçlarını iki örgü yaptıran şarkıcının dekolteli kıyafeti kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. 46 yaşındaki 1 çocuk annesi Gülşen'in kıyafetini gören birçok sosyal medya kullanıcısı yorum yaparak "Bu kadarı da fazla. Gözüm kanadı" dedi.

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Ünlü şarkıcı Gülşen, konserinde seyircilerin arasından gelen LGBT bayrağını açtı. Sahnede bayrak açarak konuşan şarkıcı "Bunu en güzel köşemizde saklayacağız. Kalbimizin en güzel yerinde olarak" ifadelerini kullandı. Şarkıcının sözleri seyircilerin bir kısmı tarafından alkışlanırken bir kısmından da tepki çekti.

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Gülşen'den skandal hareket! Hem konserinde LGBT bayrağı açtı, hem de tepki gösteren seyircilere çıkıştı
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Yenikapı Etkinlik Alanı, Gülşen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dekolteyle öne çıkmaya çalışan Gülşen'in sahne kıyafeti tepki çekti: Gözüm kanadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dekolteyle öne çıkmaya çalışan Gülşen'in sahne kıyafeti tepki çekti: Gözüm kanadı - Son Dakika
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