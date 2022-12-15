Dünkü tartışma sonrası karşı karşıya gelen Seren Serengil ile Bircan Bali arasında soğuk rüzgarlar esti - Son Dakika
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Dünkü tartışma sonrası karşı karşıya gelen Seren Serengil ile Bircan Bali arasında soğuk rüzgarlar esti

15.12.2022 11:30

Dün canlı yayında Bircan Bali ile tartıştıktan sonra tansiyonu düşüp, çenesi kilitlenen ve hastaneye kaldırılan Seren Serengil, bugün yeniden canlı yayına çıktı. Programda sağlık durumundan bahseden Serengil ile Bircan Bali'nin arasında soğuk rüzgarlar esmesi dikkat çekti.

Söylemezsem Olmaz'ın dün yayınlanan bölümünde Bircan Bali ve Seren Serengil'in arası gerildi. Canlı yayında partneriyle tartışan Serengil'in tansiyonu çıkınca hastanelik oldu. Tedavisi tamamlandıktan sonra bugün yayına çıkan Serengil ile Bali arasındaki gerginlik dikkatlerden kaçmadı.

YAYINDA SOĞUK RÜZGARLAR ESTİ

Programın açılışını yapan Seren Serengil, dün yayından erken ayrılmasıyla ilgili "Dün için kusura bakmayın çok hastalandım. Tansiyonumu kontrol altına aldılar. Ömür boyu tansiyon ilacı içme zorunluluğum oldu" dedi. Seren Serengil'i gülümseyerek dinleyen Bircan Bali ise "Geçmiş olsun, Seren'in yüksek tansiyon problemi var. Dün de tansiyondan dolayı hastaneye gitti" ifadelerini kullandı.

Tartıştıktan sonra karşı karşıya gelen Bircan Bali ve Seren Serengil arasında soğuk rüzgarlar esti

BİRCAN BALİ'NİN BAKIŞLARI DİKKAT ÇEKTİ

Yayında iletişim adresini veren Bircan Bali, Seren Serengil'e de söz hakkı verdi. Partnerlerinin aksine Instagram hesabını söylemeyen Serengil, "Benimkini zaten biliyorsunuz" diyerek güldü. Bali'nin o esnadaki bakışları ise dikkatlerden kaçmadı.

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Seren Serengil, Bircan Bali, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dünkü tartışma sonrası karşı karşıya gelen Seren Serengil ile Bircan Bali arasında soğuk rüzgarlar esti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünkü tartışma sonrası karşı karşıya gelen Seren Serengil ile Bircan Bali arasında soğuk rüzgarlar esti - Son Dakika
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