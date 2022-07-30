Victoria's Secret Modelinden Cüretkar Pozlar! - Son Dakika
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Victoria's Secret Modelinden Cüretkar Pozlar!

30.07.2022 13:06
Victoria's Secret Modelinden Cüretkar Pozlar!

Dünyaca ünlü model Bella Hadid (25), bir marka için iç çamaşarıyla pozlar verdi. Hadid'in pozları olay oldu. İşte o kareler...

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, Victoria's Secret'ın yeni kampanyası için seksi iç çamaşırıyla pozlar verdi.

HAYRANLARINDAN TAM NOT ALDI

İç çamaşırlarıyla muhteşem fiziğini gözler önüne seren Bella Hadid yine hayranlarından tam not aldı.

Victoria's Secret Modelinden Cüretkar Pozlar!

HASTALIĞINI AÇIKLADI

Genç model Bella Hadid, geçtiğimiz aylarda Lyme hastalığı ile mücadele ettiğini açıklamıştı.

Hadid, baş ağrısı, beyin sisi, uykusuzluk ve ışığa ve gürültüye karşı hassasiyet de dahil olmak üzere karşılaştığı yaklaşık 30 yaygın semptom yaşadğını belirtti. Yaşadığı diğer semptomların ise anksiyete, karışıklık, mide bulantısı, düzensiz yeme, eklem ağrısı ve kilo alımı ve kaybı olarak açıkladı.

Victoria's Secret Modelinden Cüretkar Pozlar!

"DAHA ÇOK HİSSETMEYE BAŞLADIM"

Hadid, "Her gün istisnasız bu semptomların 10 tanesini yaşıyorum. Muhtemelen 14 yaşımdan beri böyle ama 18 yaşıma bastığımda semptomları daha agresif şekilde hissetmeye başladım." dedi.

Victoria's Secret Modelinden Cüretkar Pozlar!

BELLA HADİD KİMDİR?

Isabella Khair Hadid (9 Ekim 1996) Filistin asıllı Amerikan modeldir. 2016 yılında sektör uzmanları tarafından Model.com'un Yılın Modeli Ödülleri'nde "Yılın Modeli" seçilmiştir.

Hadid, 2015'in başında Kanadalı şarkıcı The Weeknd ile ilişkiye başladı; çift ??ilk olarak Nisan ayında Coachella'da görüldü. Hadid, Aralık 2015'te "In the Night" adlı müzik videosunda rol aldı. Şubat ayında 2016 Grammys'de kırmızı halı görünümlerini bir çift olarak yaptılar. Kasım 2016'da çiftin, programları çok çeliştiği için ayrıldığı bildirildi.Ancak, 2018'de tekrar bir araya geldiler ve 2019'da bir kez daha ayrıldılar. İkili ayrıldıktan dokuz ay sonra tekrar ilişkilerine devam etmiştir.

Hadid "Müslüman olmaktan gurur duyduğunu" söyledi. 8 Aralık 2017'de Hadid, Trump'ın İsrail ABD Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıması ve Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına karşı kız kardeşi Gigi ile Londra protestolarına katıldı.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Victoria's Secret Modelinden Cüretkar Pozlar! - Son Dakika

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