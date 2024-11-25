Dünyaca ünlü oyuncundan erotik sahne itirafı: Beni tahrik etti - Son Dakika
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Dünyaca ünlü oyuncundan erotik sahne itirafı: Beni tahrik etti

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Dünyaca ünlü oyuncu Nicole Kidman, erotik sahneleriyle dikkat çeken yeni filmi 'Babygirl' ile ilgili ''Beni tahrik etti'' dedi.

25.11.2024 15:55  Güncelleme: 16:07
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Dünyaca ünlü aktris Nicole Kidman, 'Babygirl' filminde hayat verdiği ''Romy'' karakteriyle Venedik Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü.

Dünyaca ünlü oyuncundan erotik sahne itirafı: Beni tahrik etti

57 yaşındaki oyuncu, başrolünü 28 yaşındaki partneri Harris Dickinson ile paylaştığı filmde genç bir stajyere aşık olan evli bir şirket patronuna can veriyor.

Dünyaca ünlü oyuncundan erotik sahne itirafı: Beni tahrik etti

"ÇEKİME ARA VERMEK ZORUNDA KALDIM"

Kidman, filmdeki erotik sahnelere ilişkin The Sun gazetesine verdiği demeçte aşırı tahrik olduğunu belirterek, "Çekime ara vermek zorunda kaldım" demişti.

Dünyaca ünlü oyuncundan erotik sahne itirafı: Beni tahrik etti

"BENİ TAHRİK ETTİ"

Film ile ilgili çok konuşulacak bir açıklamaya daha imza atan Nicole Kidman, "Senaryoyu okudum ve çok komik olduğunu düşündüm. Ancak aynı zamanda beni tahrik de etti. Bir nevi hipnotize olmuş gibiydim" dedi.

Dünyaca ünlü oyuncundan erotik sahne itirafı: Beni tahrik etti

"SEKTÖRDE KADINLARI DESTEKLEMEYİ SEVİYORUM"

Zorluk yaşayacağı bir projede bulunmanın heyecan verici olduğunu dile getiren Kidman, "Hiç tereddüt yaşamadım. Senaryoyu çok beğendim, sektördeki kadınları desteklemeyi seviyorum. Gerçekten çok iyiydi. Cesur ve heyecan verici. Ben de her zaman konfor alanımın dışına çıkmaya çalışıyorum" diye konuştu.

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Son Dakika Magazin Dünyaca ünlü oyuncundan erotik sahne itirafı: Beni tahrik etti - Son Dakika

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