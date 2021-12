Dünyanın en yakışıklı erkeği seçildi

Amerika merkezli dünyaca ünlü İnternet sitesi 'TC Candler' bu yıl da "dünyanın en yakışıklı ve en güzel 100 ünlü yüzünü" belirledi.

"The 100 Most Handsome Faces Of 2021" listesinde ünlü oyuncu Barış Murat Yağcı dünya sıralamasında 31. sırada girerken Dünyanın en yakışıklı erkekleri arasında ilan edildi.

1990 yılından beri yapılan ve her yıl dünyanın "en çok tanınan 100 isminin" seçildiği @tccandler listesinde bu sene, Dünya sıralamasında 31. sırada yer alan ise Barış Murat Yağcı, aday gösterilen Kıvanç Tatlıtuğ, Çağatay Ulusoy, Akın Akınözü,Kerem Bursin gibi isimleri geride bıraktı.

Listede 28. sırada ise tek Türk isim olarak Can Yaman'ın ismi açıklandı.

Tc Candler "The 100 Most Handsome Faces Of 2021" Listesi Link

http://youtu.be/0m8Y50lUsP4