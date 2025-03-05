65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor - Son Dakika
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Politika

65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor

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Beykoz Belediyesi'ne yönelik 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'suç örgütü kurma' suçlamalarıyla başlatılan soruşturmada kritik detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş'ün 65 bin TL maaş almasına karşın 200 bin TL kira bedeli olan bir rezidansta ikamet ettiği öğrenildi.

05.03.2025 10:55  Güncelleme: 11:18
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Beykoz Belediyesi'ne yönelik "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç örgütü kurma" suçlarından başlatılan soruşturmada çarpıcı detaylara ulaşıldı. Belediyeye ait ihalelere katılan şirketlerin organize şekilde hareket ettiği tespit edilirken, kritik görüşmelerin "Beykoz Kahvecisi" adlı WhatsApp grubunda yapıldığı ortaya çıktı.

ŞİRKETLERİN ADRESLERİ DE ARAÇLARI DA AYNI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, ihalelere çağrılan 15 ana ve 60 alt şirketin çoğunun aynı adresi kullandığı, hatta araçlarının dahi ortak olduğu belirlendi. Teknik takiplerde, şirket sahiplerinin ihalelerde verilen teklifler, ödemeler ve anlaşmalar hakkında WhatsApp grubunda yazışmalar yaptığı görüldü.

65 BİN TL MAAŞ ALIYOR AMA...

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş'ün, emniyetteki ifadesinde görev karşılığında 65 bin TL ücret aldığını beyan ettiği, ancak 200 bin TL kira bedeli olan bir rezidansta kaldığı tespit edildi.

DİRENENİN GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLİYORDU

Tanık ifadelerine göre, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in belirli bir firmaya ihale verilmesi için çalışanlara baskı yaptığı, direnenlerin ise görev yerlerinin değiştirildiği veya işten çıkarıldığı öne sürüldü. Operasyon günü sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından evinde gözaltına alınan Köseler'in, takım elbise giyerek ekipleri karşıladığı öğrenildi.

HAYALİ FATURALAR KESİLDİ

Beykoz Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü, 28 Kasım 2024'te "Restoranlarda Kullanılmak Üzere Muhtelif Yiyecek Alımı" ihalesine çıktı. İhale, 18 milyon 811 bin 278 TL olarak belirlenmişken, 13 milyon 780 bin 922 TL'ye "Mali Gıda ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi" tarafından alındı. Sözleşmenin imzalandığı tarihten bir gün sonra, 17 Aralık 2024'te, birinci sevkiyatın yapıldığına dair faturalar kesildi.

65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor

BEYKOZ SINIRLARINA HİÇ GİRMEMİŞ

Faturada yer alan portakal, soğan, kabak, havuç, taze soğan, nane, maydanoz, kereviz sapı gibi ürünlerin sevkiyatı için kullanıldığı belirtilen aracın, aslında "tehlikeli madde" taşıyan bir akaryakıt tankeri olduğu ortaya çıktı. Ayrıca, aracın PTS kayıtları incelendiğinde, faturada belirtilen teslimat tarihinde Beykoz ilçe sınırları içinde hiç bulunmadığı anlaşıldı.

FATURA VAR AMA SEVKİYAT YAPILAN ÜRÜN YOK

Yapılan incelemeler sonucunda, Beykoz Belediyesi'ne sevkiyat yapıldığına dair bir fatura bulunmasına rağmen, sevkiyat yapılan ürünlerin olmadığı tespit edildi. Üstelik, sebze ve bakliyat ihalesinde kullanıldığı belirtilen araç, bir yakıt tankeri çıktı. 1 milyon 470 bin 291 TL'lik meblağın nereye kullanıldığı ve hayali ihaleler ile naylon faturalar yoluyla elde edilen paraların akıbeti ise bilinmiyor.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in "ihaleye fesat karıştırmak" suçundan yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından 4 Mart 2025 tarihli karar ile görevinden uzaklaştırıldı.

SEÇİM 10 MART'TA YAPILACAK

Yaşanan gelişmelerin ardından, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi gereğince Beykoz Belediye Meclisi, yeni belediye başkan vekilini seçmek üzere toplanacak. Beykoz Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda 10 Mart 2025 Pazartesi günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek seçimle yeni başkan vekili belirlenecek.

65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor

Beykoz Belediyesi, Politika, Güncel, Beykoz, Gümüş, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika 65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Murat:
    Tayyip Erdoğan gitsin de kim gelirse gelsin diyen CHP'liler AKP'liler !! size böyle adamlar yakışır zaten siz seversiniz böyle insanları hizmet yapmayıp zevk ve Sefa içinde çalıp yiyenleri siz seversiniz. 170 92 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    Bu soruşturma akp li belediye lerde de olsun 184 38 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak:
    madem soruşturuyorsunuz.tüm belediyeleri.akp li belediyelerde dahil soruşturun.ozaman alnızdan öpeyim tüm türkiye akp yolsuzluğa karşı desin 170 31 Yanıtla
  • Sk 06:
    NORMAL ADAM DAMADI OĞLU GELENİ İLE 128 MİLYAR GÖTÜRDÜ KİMSENİN SEZİ ÇIKMIYOR KÖPRÜ YAPTIK YOL YAPTIK DİYENLERİN SÜLALESİ ZENGİN OLDU EEE NE DEMİŞLER ÇALMAYI BİLMEYEN FAKİRLERM 73 96 Yanıtla
  • or ac:
    SORU : Belediye Başkanları, seçimde harcadıkları para 5 yılda aldıkları veya alacakları maaşın 50 katı olmasına rağmen, NEDEN ? ve NİÇİN ? Belediye Başkanı olmak için savaşıyorlar ? Allah aşkına, bu sistem değişmeden Türkiye de rant-yolsuzluk BİTMEZ.. 114 0 Yanıtla
  • Çengelköylü:
    TURPUN BÜYÜKLERİ HEYBEDE İBB DEN NELER ÇIKCAK İBB ANTALYADAN LÜX YATLA ORGANİK TROPİKAL MEYVE SEBZE GETİRMİŞTİR 2 TON MEYVE SEBZEYE YAT ŞİRKETİNE 8-10 MİLYON ÖDEMİŞTİR BUNUN GİBİ DAHA NELER NELER OTOBÜSLERİN YILLIK BAKIMINI YAKININA İHALE ETMİŞ İHALE BEDELİNİ PEŞİN ÖDEMİŞ NE HİKMETSE İBB YE AİT BİR TANE OTOBÜS TAMİR EDİLMEMİŞ BUNLARIN HESAPLARI SORULACAK BU SADECE FRAGMAN 82 19 Yanıtla
  • Halil Çelikbaş:
    Sadece bu belediyemi turkiyedeki belediyelerin %95 bu şekilde acil belediyelerin kaldırılıp kaymakamlık ve valiliğe bağlanması şart 82 6 Yanıtla
  • mustafa aykanat:
    Efendiler..... Siyaset pahalı bir meslek haline geldi. Seçilmek için çok yüksek meblaglara ihtiyaç var. Bunuda bir kişinin karşılaması mümkün değil. Seçimden önce oluşturulan-sırf çıkar amaçlı-mali havuzu Seçimden sonra mecburen doldurmak gerek. Helede Allah korkusu da yoksa.... deme gitsin. Belediyeler siyasilerin siponsoru, azla yetinmeyen hokkabazların kazanç kapısı haline gelmiştir. Belediyeler kapatılmalı, yetkileri özel idarelere devredilmelidir. 57 1 Yanıtla
  • alos :
    HER ZAMAN DİYORUM ÜLKEDE KAMUDA YAŞ KURU DEMEDEN HERKESİN İŞ AKDİ FESH EDİLMELİDİR. YOKSA BU MEMLEKET 500 YIL DA GEÇSE ASLA KENDİNE GELEMEZ. 42 0 Yanıtla
  • 1961197120061994:
    yorumlara bakıyorum da millet memnun bu hayattan kimsenin şikayeti yok demek ki rüşvet almak vermek herkesi mutlu ediyor adamlar kendi yaptıklarına bakmıyor başkalarına çamur atmaya çalışıyor önce yaptıklarınızı hesabını verin o işlere bakın sonra başkalarınınkine bakın 27 3 Yanıtla
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