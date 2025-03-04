Süper Lig devi Galatasaray'ın 10 milyon avro satın alma opsiyonuyla Roma'ya kiraladığı Victor Nelsson, İtalyan ekibinde beklentilerin çok altında kaldı.
Galatasaray'ın 10 milyon avro satın alma opsiyonuyla Roma'ya kiraladığı Victor Nelsson, Çizme ekibinde göze giremedi. Venezia maçında 32, Parma maçında ise 45 dakika sahada kalan Danimarkalı oyuncu Monza ve Como maçlarında kulübeden çıkamadı. Nelsson'un sezon sonunda Galatasaray'a geri dönmesi bekleniyor.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'ın kovar gibi gönderdiği futbolcu geri geliyor - Son Dakika
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