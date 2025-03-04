Galatasaray'ın kovar gibi gönderdiği futbolcu geri geliyor - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'ın kovar gibi gönderdiği futbolcu geri geliyor

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Galatasaray'ın 10 milyon avro satın alma opsiyonuyla Roma'ya kiraladığı Victor Nelsson, istenilen performansı gösteremedi. Nelsson, Venezia ve Parma maçlarında sınırlı sürelerde sahada kalırken, Monza ve Como maçlarında ise kulübeden çıkamadı. Beklentileri karşılayamayan Nelsson'un sezon sonunda Galatasaray'a geri dönmesi bekleniyor.

04.03.2025 14:52
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Süper Lig devi Galatasaray'ın 10 milyon avro satın alma opsiyonuyla Roma'ya kiraladığı Victor Nelsson, İtalyan ekibinde beklentilerin çok altında kaldı.

GERİ DÖNÜYOR

Galatasaray'ın 10 milyon avro satın alma opsiyonuyla Roma'ya kiraladığı Victor Nelsson, Çizme ekibinde göze giremedi. Venezia maçında 32, Parma maçında ise 45 dakika sahada kalan Danimarkalı oyuncu Monza ve Como maçlarında kulübeden çıkamadı. Nelsson'un sezon sonunda Galatasaray'a geri dönmesi bekleniyor.

Galatasaray\'ın kovar gibi gönderdiği futbolcu geri geliyor

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Son Dakika Spor Galatasaray'ın kovar gibi gönderdiği futbolcu geri geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Bayram ÖZSOY:
    ya bu malum takımın tum topcuları mı yeteneksiz olur. giden tıpıs tıpıs geri donuyor torinolu dul saban ile basladı bunlar. 51 56 Yanıtla
    Kasim Ozdal:
    işiniz gücünüz malum takım.Kedi ciğer meselesi sizinkisi 2 1
  • 248612:
    yerine getirdiği ve milli serveti sokağa döktüğü futbolcu bundan çok mu iyi 32 1 Yanıtla
  • SEBAHATTİN AYÇİN:
    Karşı takımın ataklarında kendini yere atıp gol engelliyor çok iyi yereyatan sarnıcı :-D Gs'nin oyuncuları işte Nelson, Torreira, Mertens ve şimdi de Ossimen bunlara katıldı :-D 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Galatasaray'ın kovar gibi gönderdiği futbolcu geri geliyor - Son Dakika
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