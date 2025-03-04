Totti ve Cassano birbirine girdi: Jose Mourinho İtalya'yı karıştırdı - Son Dakika
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Totti ve Cassano birbirine girdi: Jose Mourinho İtalya'yı karıştırdı

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İtalyanların efsane futbolcuları Totti ve Cassano, katıldıkları programda Jose Mourinho tartışması yaşadı. Mourinho'dan övgü dolu sözlerle bahseden Totti, Cassano'nun Portekizli teknik adam için söylediği çarpıcı sözlere sert tepki gösterdi.

04.03.2025 15:36
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İtalyan ekiplerinden Roma'nın yaşayan efsanesi Francesco Totti, İtalya'da Antonio Cassano, Nicola Ventola ve Lele Adani'nin sunduğu Viva El Futbol programına katıldı. Totti ve Cassano, söz konusu programda Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu tartıştı.

TOTTİ: MOURINHO EN GÜÇLÜ TEKNİK DİREKTÖRLERDEN BİRİ

Francesco Totti, program "Benim için Mourinho, galibiyetlere dayalı olarak dünyanın en güçlü teknik direktörlerinden biri. Siz iyi kazanmak değil de iyi oynamak isteyen klasik bir taraftarsınız. Hangisi daha iyi?" dedi.

CASSANO'DAN OLAY MOURINHO SÖZLERİ

Antonio Cassano, Totti'nin bu sözlerine "İyi oynamayı ve kazanmayı tercih ederim. Mourinho b*k gibi top oynatıyor ve böyle kazanıyor" diyerek karşılık verdi.

CASSANO'YASERT ÇIKTI

Francesco Totti de Cassano'nun sözlerine karşı çıkarak, "Mourinho, Allegri, Capello, Ancelotti... İyi oynuyorlar mı? Normal futbol oynatıyorlar. Oyuncuları hazırlıyorlar, onları sahaya sürüyorlar. Sonunda önemli olan sonuçtur. İyi oynamazsınız ama kazanırsınız" ifadelerini kullandı.

"MOURINHO'YA NE DİYEBİLİRSİN Kİ ANTONIO"

"Mourinho ise... 'Kupalar kazanmak zorundasın', öyle diyorsun ya Antonio (Cassano)" diyerek sözlerini sürdüren Totti, "Roma'da geçirdiği iki yıl içinde Konferans Ligi finaline çıktı ve kazandı. Avrupa Ligi finaline çıktı ve penaltılarla kaybetti. Mourinho'ya ne diyebiliriz ki! Herkesin kendi düşünceleri var, ben seninle çok farklı düşünüyorum Antonio (Cassano)" dedi.

"MOURINHO NEREYE GİTTİYSE KAZANDI"

Francesco Totti, "Mourinho nereye gittiyse kazandı. Ben eve şampiyonluk getiren teknik direktörleri severim. Roma'daki Capello gibi!" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Totti ve Cassano birbirine girdi: Jose Mourinho İtalya\'yı karıştırdı

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Son Dakika Spor Totti ve Cassano birbirine girdi: Jose Mourinho İtalya'yı karıştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mehmet Atilgan:
    ağlayarak burdada kazanacak gibi merak etme totis 13 24 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    1-2-3-4 CİM BOM ŞAMPİYON 1-2-3-4 ASLAN ŞAMPİYON NEDE GÜZEL BESTELEMİŞ RAHMETLİ BUNU ANLA ARTIK KAS KAFALI JOSE 11 24 Yanıtla
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