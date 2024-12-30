Dur durak bilmiyor: Wanda Nara'dan sere serpe pozlar - Son Dakika
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Dur durak bilmiyor: Wanda Nara'dan sere serpe pozlar

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile ayrılma aşamasında olan Wanda Nara, cesur pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

30.12.2024 16:30  Güncelleme: 16:59
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Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile ayrılma aşamasında olan Wanda Nara yine gündeme gelmeye devam ediyor.

SERE SERPE POZ VERDİ

Tatilde verdiği cesur pozlarla sosyal medyada gündem olan Wanda Nara, hayranlarından hem övgü hem eleştiri aldı. Bazı kullanıcılar, Nara'nın Mauro Icardi'ye yaptıklarını eleştirirken, bazıları da özel hayatını özgürce yaşamasını savundu.

Dur durak bilmiyor: Wanda Nara\'dan sere serpe pozlar

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Son Dakika Magazin Dur durak bilmiyor: Wanda Nara'dan sere serpe pozlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • B BAYRAKTAR:
    Bu sayfada bu kadının resmi hesabı gibi. ya şeyma, yada wanda 134 2 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş:
    gerizekalı habercilik nedir nasıl yapılır örneğisiniz 118 2 Yanıtla
  • mustafa goksen:
    haber sitesimi yoksa paparazimi anlamadim bos yapma ticari 76 0 Yanıtla
  • Ersin Çetinkaya:
    şeyma veya wanda haber sitesinin çoğunluk listesini almış olmalı veya haberi yapanın aklı anca bu kadar kıt çalışıyor. 42 0 Yanıtla
  • Murat Sert:
    wanda hayrani son dakika. 34 0 Yanıtla
  • Kemsl:
    Bu karıyı doyuramıyorlar, o ne yapsın 23 0 Yanıtla
  • mustafa karakuş:
    wanda nara ve Şeyma subaşı resmi haber sponsoru 19 0 Yanıtla
  • Yusuf Doğrucu:
    GS sponsorluk anlaşmasını en lysi Wanda Nara ile yapsın, zırt pırt haber olup GS'nin de reklamını yapıyor nasıl olsa. 10 0 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    yasla beni hadi degajene doğru ooooo 5 2 Yanıtla
  • Muharrem Ayten:
    Sondakikadan Allah razı olsun bize yılbaşı hediyesi verdi 2 0 Yanıtla
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