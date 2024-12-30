Dur durak bilmiyor: Wanda Nara\'dan sere serpe pozlar

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Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile ayrılma aşamasında olan Wanda Nara yine gündeme gelmeye devam ediyor.

SERE SERPE POZ VERDİ

Tatilde verdiği cesur pozlarla sosyal medyada gündem olan Wanda Nara, hayranlarından hem övgü hem eleştiri aldı. Bazı kullanıcılar, Nara'nın Mauro Icardi'ye yaptıklarını eleştirirken, bazıları da özel hayatını özgürce yaşamasını savundu.