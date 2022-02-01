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Ebrar Karakurt ve Sevgilisi İmge Arasında Flaş Gelişme - Son Dakika

Ebrar Karakurt ve Sevgilisi İmge Arasında Flaş Gelişme

01.02.2022 19:20
Ebrar Karakurt ve Sevgilisi İmge Arasında Flaş Gelişme

İtalya'nın Novara takımında forma giyen milli voleybolcu Ebrar Karakurt, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Karakurt, geçtiğimiz günlerde sevgilisi İmge'den ayrılmıştı. Ebrar ve İmge cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Ebrar Karakurt, Mayıs 2021'de İtalya Kadınlar Voleybol Ligi takımlarından Igor Gorgonzola Novara'ya transfer olmuş ve 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Uzun süredir İmge adındaki kız arkadaşı ile mutlu bir birliktelik yaşayan Ebrar Karakurt'un geçtiğimiz haftalarda sevgilisinden ayrıldığı iddia edilmişti.

BARIŞTIKLARINI DUYURDU

Karakurt, sevgilisiyle barıştığını duyurdu.

Sevgilisi İmge ile samimi pozunu paylaşan Karakurt, kendisine yöneltilen "Eleştirilere ve baskılara nasıl dayanıyorsun? Duygusal çöküntü yaşadığın oldu mu?" sorusuna, "Hiç olmadı. Ben gülüyorum sadece. Zaten dili olan konuşuyor. Ben en iyi yaptığım şeyi yapıp sahada cevap vermeye devam ediyorum. Gamsızım ben. Eleştiriler sökmüyor bana." cevabını verdi.

EBRAR KARAKURT KİMDİR?

17 Ocak 2000'de dünyaya gelen Ebrar Karakurt, Türk milli voleybolcudur. Pasör çaprazı olarak oynayan Karakurt'un boyu 1.96'dır. Voleybola 12 yaşında VakıfBank Spor Kulübü'nde başlayan Karakurt, VakıfBank formasıyla iki sene üst üste hem yıldızlar hem de gençler kategorisinde Türkiye şampiyonluğu yaşadı.

2000 doğumlu smaçör, geçtiğimiz sezon A Takım ile birlikte antrenmanlara çıktı ve zaman zaman forma giyme şansı buldu. U23 Milli Takımı'yla Dünya Şampiyonu olan Ebrar Karakurt, U18 Milli Takımı'yla mücadele ettiği Dünya Şampiyonası'nda 'En İyi Smaçör' ödülünün sahibi oldu.

2018 yılında VakıfBank A Takımı'na yükselen Karakurt 1 Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu ve 1 Türkiye Ligi Şampiyonluğu yaşadı.

Ebrar Karakurt ve Sevgilisi İmge Arasında Flaş Gelişme
Ebrar Karakurt ve Sevgilisi İmge Arasında Flaş Gelişme
Ebrar Karakurt ve Sevgilisi İmge Arasında Flaş Gelişme
Ebrar Karakurt ve Sevgilisi İmge Arasında Flaş Gelişme

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Ebrar Karakurt, voleybol, İtalya, Mayıs, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ebrar Karakurt ve Sevgilisi İmge Arasında Flaş Gelişme - Son Dakika Magazin


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