44 yaşındaki başarılı manken Ebru Destan, geçtiğimiz ay iş ortamında Kenan K. isimli biriyle tanıştı. Arkadaşlıkları devam ederken Erkan K., ünlü isimden hoşlanmaya başladı. Destan'dan beklediği karşılığı bulamayan genç adam, tehditler savurmaya başladı.
Sabah'ta yer alan habere göre; Destan, kendisiyle birlikte olmak isteyen Erkan K.'nın isteğini geri çevirdi. Genç adam, bunun üzerine Destan'a tehdit ve hakaret içerikli mesajlar göndermeye başladı.
Peş peşe aldığı mesajlardan rahatsız olan ünlü manken, savcılığa başvurarak Erkan K.'nın huzur ve sükununu bozduğunu ve kendisini tehdit ettiğini belirterek şikayetçi oldu. Soruşturma kapsamında hakkında suç, uzlaşmaya tabi olunca Kenan K. yaptığından pişman olduğunu belirtip özür diledi. Ebru Destan da genç adamı affetti.
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Son Dakika › Magazin › Ebru Destan, ilişki teklifini reddettiği adam tarafından tehdit edilince soluğu savcılıkta aldı - Son Dakika Magazin