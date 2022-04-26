Ebru Şahin ve Cedi Osman Cephesinde Flaş Gelişme! - Son Dakika
Üye Girişi

Ebru Şahin ve Cedi Osman Cephesinde Flaş Gelişme!

26.04.2022 11:34
Ebru Şahin ve Cedi Osman Cephesinde Flaş Gelişme!

'Destan' adlı dizide başrol oynayan Ebru Şahin ile NBA'de mücadele eden basketbolcu Cedi Osman, nikah masasına oturmak için kolları sıvadı. İşte ünlü çiftin merak edilen düğün programının detayları...

'Hercai' dizisinde canlandırdığı 'Reyyan' karakteriyle şöhreti yakalayan Ebru Şahin ile NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, geçtiğimiz eylül ayında evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

İlişkileri 2020 yazında İzmir Alaçatı'da başlayan çiftten Şahin, Kapadokya'da sevgilisine "Evet" yanıtını vermişti. Şahin'in dört milyon takipçisinin bulunduğu Instagram'da yayınladığı mutluluk kareleri yaklaşık bir milyon beğeni almış ve yüzlerce tebrik mesajı gelmişti.

DÜĞÜNÜN DETAYLARI NETLEŞTİ

Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; Uzun süredir birlikte olan, aşklarını her fırsatta dile getiren Cedi Osman ve Ebru Şahin, dünyaevine girmeye hazırlanıyor. Düğün için kolları sıvayan çift, haziranda NBA sezonunun bitmesinin ardından nikah masasına oturacak.

Osman ve Şahin, iki ayrı düğün yapacak. İlki Osman'ın ailesinin yaşadığı ve aşklarının başladığı Çeşme'de yapılacak. İkincisi ise basketbolcunun kariyerini sürdürdüğü Amerika'da olacak.

"BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL BİRİ"

Cedi Osman, daha önce verdiği bir röportajda, Ebru Şahin'e olan aşkından ve evlilik teklifi hakkında neler hissettiğinden şu sözlerle bahsetmişti: ,

Hayatımdaki en güzel şey. Çok heyecanlıydım ve çok stresliydim. O benim için gerçekten çok özel, bir tane. Onu gördüğüm gün bunu biliyordum. Yüzük geçen seneden beri bendeydi ve cesaretimi toplayıp, teklif ettim. Hayatımdaki en güzel olay.

EBRU ŞAHİN KİMDİR?

Ebru Şahin kimdir, kaç yaşında; Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ebru Şahin, 27 yaşındadır. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi alan güzel oyuncu, kariyerine adımını 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile attı.

İlk projenin ardından Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol alan Ebru Şahin, İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Burcu karakteriyle dikkatleri üzerine çekti. Yasak Elma dizisine konuk oyuncu olarak dahil olan Ebru Şahin, Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteriyle şöhrete kavuştu. Şahin şu sıralar Destan adlı dizide Akkız karakterine hayat veriyor.

CEDİ OSMAN KİMDİR?

Cedi Osman kimdir, nereli, kaç yaşında; Cedi Osman 8 Nisan 1995 tarihinde Makedonya'ya bağlı Ohri'de dünyaya geldi. Milli basketbolcudur. Babası Türk annesi Boşnak olan Cedi Osman, ailesiyle birlikte 1999 yılında Bosna-Hersek'in Saraybosna şehrine göç etti. 6 yaşındayken KK Bosna kulübüne kayıt oldu. Burada basketbol oynarken, Anadolu Efes scoutları tarafından izlenip keşfedildi ve daha sonra 13 yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul'a getirildi.

Türkiye'ye taşındıktan sonra Türk vatandaşlığına geçen Cedi, 2007 yılından itibaren Anadolu Efes alt yapısında forma giymeye başladı. Anadolu Efes alt yapısında ilk olarak küçük takımda oynayarak başladı ve en son olarak yıldız ve genç takımlarında forma giydi.

Cedi, profesyonel kariyerine 2011 yılında Efes'in ikinci ligdeki pilot takımı Pertevniyal'de başladı. Aynı yıl Pertevniyal'in genç takımıyla birlikte Türkiye Genç Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda şampiyonluk elde etti.

Cedi, 2012-13 sezonunun sonlarına doğru Anadolu Efes ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Anadolu Efes formasıyla ilk resmi maçına 4 Mayıs 2013 tarihinde oynanan Gaziantep Basketbol karşılaşmasında çıktı. 18 Temmuz 2017 tarihinde NBA takımı Cleveland Cavaliers ile sözleşme imzaladı.

Cedi, Türkiye milli basketbol takımı formasını ilk kez İspanya'da düzenlenen 2014 FIBA Dünya Şampiyonası'nda giydi.

Makedonya'da forma giyen Caner Osman adında kendisi gibi basketbolcu olan bir ağabeyi bulunan Cedi halen NBA takımlarından Cleveland Cavaliers formasını giymektedir.

2.04 boyundaki basketbolcu kısa forvet pozisyonunda görev alsa da gerektiğinde şutör gard ve uzun forvet pozisyonlarında da oynayabilmektedir.

Ebru Şahin ve Cedi Osman Cephesinde Flaş Gelişme!
Ebru Şahin ve Cedi Osman Cephesinde Flaş Gelişme!
Ebru Şahin ve Cedi Osman Cephesinde Flaş Gelişme!
Ebru Şahin ve Cedi Osman Cephesinde Flaş Gelişme!
Ebru Şahin ve Cedi Osman Cephesinde Flaş Gelişme!

YORUMLAR
500
İlişkilerine Bir Şans Daha Verdiler! İlişkilerine Bir Şans Daha Verdiler! Hadise'den Mehmet Dinçerler'e Aşk Cevabı Hadise'den Mehmet Dinçerler'e Aşk Cevabı

Basketbolcu, Cedi Osman, Ebru Şahin, Evlilik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ebru Şahin ve Cedi Osman Cephesinde Flaş Gelişme! - Son Dakika


Son Dakika
11:59 Nükleer savaş uyarısı yapan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Zelenski müzakere ediyormuş gibi yapıyor, iyi bir aktör
11:57 Çorlu'da 23 Nisan'da açılan Masal Park, ertesi gün kapandı
11:46 Yediği ceza aklını başından aldı! Polise "Çıkar üniformayı teke tek kavga edelim" dedi!
11:35 Hesabına 1 milyon TL gönderilen şoför, yanlışlıkla yatırılan parayı sahibine iade etti
11:32 Devlet Bahçeli'den, PKK elebaşı Duran Kalkan'ın tehdit gibi sözlerine sert cevap: Bir yiğidimiz leşini yere serecek
11:21 HDP'li Garo Paylan'ın skandal "soykırım" kanun teklifine Bahçeli'den sert sözler: Bu fitnecinin TBMM'de yer alması zuldür
11:16 Haftanın ikinci gününe yükselişle başlayan dolar 14,79 seviyelerinde işlem görüyor
11:05 26 Nisan'da altının gram fiyatı 902 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:03 Ezel dizisindeki rolünü reddetmiş! Barış Falay, yıllar sonra itiraf etti: Senaryoya bakmadım
11:00 Canlı yayında Suriyeli kavgası! Mehmet Metiner, Sinan Oğan'a ve moderatöre sinirlenip stüdyoyu terk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 12:04:35. #1.13#
SON DAKİKA: Ebru Şahin ve Cedi Osman Cephesinde Flaş Gelişme! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement